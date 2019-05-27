محمد بن مسعود - الدمام - وجّه جميع الجهات المختصة بعمل اللازم قام محافظ حبونا عبدالله بن مبارك بن زامان، وعدد من مديري الإدارات الحكومية ورؤساء المراكز، بجولة تفقدية على المراكز المرتبطة بالمحافظة ومركز المحافظة؛ للوقوف على المواقع المتضررة من جراء السيول والأمطار. وقد وجّه جميع الجهات المختصة بعمل واتخاذ الإجراءات اللازمة كل فيما يخصه؛ لما يخدم المصلحة العامة. محافظ حبونا يتفقّد المواقع المتضررة جراء السيول والأمطار صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-27 قام محافظ حبونا عبدالله بن مبارك بن زامان، وعدد من مديري الإدارات الحكومية ورؤساء المراكز، بجولة تفقدية على المراكز المرتبطة بالمحافظة ومركز المحافظة؛ للوقوف على المواقع المتضررة من جراء السيول والأمطار. وقد وجّه جميع الجهات المختصة بعمل واتخاذ الإجراءات اللازمة كل فيما يخصه؛ لما يخدم المصلحة العامة. Advertisements 27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440 03:42 PM وجّه جميع الجهات المختصة بعمل اللازم وجّه جميع الجهات المختصة بعمل اللازم قام محافظ حبونا عبدالله بن مبارك بن زامان، وعدد من مديري الإدارات الحكومية ورؤساء المراكز، بجولة تفقدية على المراكز المرتبطة بالمحافظة ومركز المحافظة؛ للوقوف على المواقع المتضررة من جراء السيول والأمطار. وقد وجّه جميع الجهات المختصة بعمل واتخاذ الإجراءات اللازمة كل فيما يخصه؛ لما يخدم المصلحة العامة. ، محافظ حبونا يتفقّد المواقع المتضررة جراء السيول والأمطار ،

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