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تباشر، في هذه اللحظات، الجهات الأمنية والإسعافية حادث سير في المخواة، وتحديداً في طريق بطاط.
وبحسب مصادر مطلعة لـ"الخليج 365" فإنه توجد حالات متعددة من إصابات ووفيات في الحادث.
"الخليج 365" ستوافيكم بالتفاصيل حال توفّرها.
وفيات وإصابات في حادث سير بـ"مخواة الباحة".. والجهات تباشرأحمد العبدالله الخليج 365 2019-05-27
تباشر، في هذه اللحظات، الجهات الأمنية والإسعافية حادث سير في المخواة، وتحديداً في طريق بطاط.
وبحسب مصادر مطلعة لـ"الخليج 365" فإنه توجد حالات متعددة من إصابات ووفيات في الحادث.
"الخليج 365" ستوافيكم بالتفاصيل حال توفّرها.
27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
03:40 PM
على طريق بطاط.. و"الخليج 365" تتابع تطوراته أولاً بأول
تباشر، في هذه اللحظات، الجهات الأمنية والإسعافية حادث سير في المخواة، وتحديداً في طريق بطاط.
وبحسب مصادر مطلعة لـ"الخليج 365" فإنه توجد حالات متعددة من إصابات ووفيات في الحادث.
"الخليج 365" ستوافيكم بالتفاصيل حال توفّرها.
، وفيات وإصابات في حادث سير بـ"مخواة الباحة".. والجهات تباشر ،
المصدر : الخليج 365
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