، وفيات وإصابات في حادث سير بـ"مخواة الباحة".. والجهات تباشر ،

محمد بن مسعود - الدمام - على طريق بطاط.. و"الخليج 365" تتابع تطوراته أولاً بأول

تباشر، في هذه اللحظات، الجهات الأمنية والإسعافية حادث سير في المخواة، وتحديداً في طريق بطاط.

وبحسب مصادر مطلعة لـ"الخليج 365" فإنه توجد حالات متعددة من إصابات ووفيات في الحادث.

"الخليج 365" ستوافيكم بالتفاصيل حال توفّرها.