، فرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض يختتم برنامج "الصيام جُنة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تضمّن عرض مواد توعوية بالمجمعات التجارية والميادين العامة

اختتم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض البرنامج التوعوي "الصيام جُنّة"، من خلال عرض مواد وبطاقات توعوية عبر شاشات العرض في المجمعات التجارية والميادين العامة في عدد من محافظات المنطقة، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى والمجمعات التجارية.

كما وزّعت إصدارات الرئاسة العامة التوعوية على المواطنين والمقيمين، ونفّذت أنشطة مصاحبة وكلمات توعوية عن رمضان في الجهات الحكومية والأهلية.

جاء ذلك بمتابعة من مدير عام الفرع الشيخ ماجد الحسين في ظل توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.