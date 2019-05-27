، "الكلباني" ينتقد وضع ساتر بين الرجال والنساء بالمساجد ويؤكد: وسواس ،

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أثار الشيخ عادل الكلباني الجدل بعد انتقاده وضع ساتر أو عازل بين الرجال والنساء في المساجد أثناء تأدية الصلوات.
وقال: في زمن النبي صلّى الله عليه وسلم وهم أكثر الناس غيرة لم يكن هذا موجوداً، وأصبحنا نوسوس حتى في المسجد، معزولات كأنهن في مصمك، لا يرين ولا يسمعن إلا عن طريق مكبرات الصوت، ولو انقطع الصوت لا يعلمن ماذا يحدث".
وأوضح في برنامجه "مع الكلباني" على قناة sbc: "في هذا العهد الزاهر أصبحنا نقرأ تعيين نائبة الوزير فلانة بنت فلان، والسفيرة فلانة بنت فلان، وأصبحنا نسمع كذلك زواج فلان على فلانة، وما زال الباقي، لكن نرجو أن يزول هذا".
وتابع بقوله: "لن تكون بناتنا ولا أخواتنا أكرم من عائشة بنت أبي بكر ولا حفصة بنت عمر ولا زينب بنت جحش، كل النساء المسلمات معروفة أسماؤهن وآباؤهن، وقدّمن للأمة والمجتمع خيرات كثيرة، وما ضرها حتى يعرف الناس اسمها".
واختتم: "بل حتى كانوا يعرفونهن إذا مرّت الواحدة، ويقال: هذا سبب من أسباب فرض الحجاب، وكنّ يصلين مع النبي صلّى الله عليه وسلم بخلف المسجد دون ساتر، وفي زمن النبي وهم أشد غيرة وحمية، وكان الرجال يصلّون بالمقدمة والنساء في المؤخرة دون حتى ستارة، الآن تأتي للمسجد وتجده "مصكوك صك"، كأنه غرفة مستقلة، بل بعضهم وضع النساء في غرف بالحوش، وبعيدة عن حرم المسجد الأصلي".
"الكلباني" ينتقد وضع ساتر بين الرجال والنساء بالمساجد ويؤكد: وسواسبدر العتيبي الخليج 365 2019-05-27
أثار الشيخ عادل الكلباني الجدل بعد انتقاده وضع ساتر أو عازل بين الرجال والنساء في المساجد أثناء تأدية الصلوات.
وقال: في زمن النبي صلّى الله عليه وسلم وهم أكثر الناس غيرة لم يكن هذا موجوداً، وأصبحنا نوسوس حتى في المسجد، معزولات كأنهن في مصمك، لا يرين ولا يسمعن إلا عن طريق مكبرات الصوت، ولو انقطع الصوت لا يعلمن ماذا يحدث".
وأوضح في برنامجه "مع الكلباني" على قناة sbc: "في هذا العهد الزاهر أصبحنا نقرأ تعيين نائبة الوزير فلانة بنت فلان، والسفيرة فلانة بنت فلان، وأصبحنا نسمع كذلك زواج فلان على فلانة، وما زال الباقي، لكن نرجو أن يزول هذا".
وتابع بقوله: "لن تكون بناتنا ولا أخواتنا أكرم من عائشة بنت أبي بكر ولا حفصة بنت عمر ولا زينب بنت جحش، كل النساء المسلمات معروفة أسماؤهن وآباؤهن، وقدّمن للأمة والمجتمع خيرات كثيرة، وما ضرها حتى يعرف الناس اسمها".
واختتم: "بل حتى كانوا يعرفونهن إذا مرّت الواحدة، ويقال: هذا سبب من أسباب فرض الحجاب، وكنّ يصلين مع النبي صلّى الله عليه وسلم بخلف المسجد دون ساتر، وفي زمن النبي وهم أشد غيرة وحمية، وكان الرجال يصلّون بالمقدمة والنساء في المؤخرة دون حتى ستارة، الآن تأتي للمسجد وتجده "مصكوك صك"، كأنه غرفة مستقلة، بل بعضهم وضع النساء في غرف بالحوش، وبعيدة عن حرم المسجد الأصلي".
27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
03:34 PM
قال: لم يكن موجوداً بعهد النبي فلا تعزلوهن فلن يكنّ أكرم من عائشة وحفصة
أثار الشيخ عادل الكلباني الجدل بعد انتقاده وضع ساتر أو عازل بين الرجال والنساء في المساجد أثناء تأدية الصلوات.
وقال: في زمن النبي صلّى الله عليه وسلم وهم أكثر الناس غيرة لم يكن هذا موجوداً، وأصبحنا نوسوس حتى في المسجد، معزولات كأنهن في مصمك، لا يرين ولا يسمعن إلا عن طريق مكبرات الصوت، ولو انقطع الصوت لا يعلمن ماذا يحدث".
وأوضح في برنامجه "مع الكلباني" على قناة sbc: "في هذا العهد الزاهر أصبحنا نقرأ تعيين نائبة الوزير فلانة بنت فلان، والسفيرة فلانة بنت فلان، وأصبحنا نسمع كذلك زواج فلان على فلانة، وما زال الباقي، لكن نرجو أن يزول هذا".
وتابع بقوله: "لن تكون بناتنا ولا أخواتنا أكرم من عائشة بنت أبي بكر ولا حفصة بنت عمر ولا زينب بنت جحش، كل النساء المسلمات معروفة أسماؤهن وآباؤهن، وقدّمن للأمة والمجتمع خيرات كثيرة، وما ضرها حتى يعرف الناس اسمها".
واختتم: "بل حتى كانوا يعرفونهن إذا مرّت الواحدة، ويقال: هذا سبب من أسباب فرض الحجاب، وكنّ يصلين مع النبي صلّى الله عليه وسلم بخلف المسجد دون ساتر، وفي زمن النبي وهم أشد غيرة وحمية، وكان الرجال يصلّون بالمقدمة والنساء في المؤخرة دون حتى ستارة، الآن تأتي للمسجد وتجده "مصكوك صك"، كأنه غرفة مستقلة، بل بعضهم وضع النساء في غرف بالحوش، وبعيدة عن حرم المسجد الأصلي".
، "الكلباني" ينتقد وضع ساتر بين الرجال والنساء بالمساجد ويؤكد: وسواس ،
المصدر : الخليج 365
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