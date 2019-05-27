، ضبط أكبر مستودع لتصنيع جراك المُعسِّل في الطائف ،

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ضبطت لجنة "وطن بلا مخالف" أحد أكبر المستودعات المُخالفة لتصنيع جُراك المُعسِّل، بعد متابعة ورقابة، بإشراف مُباشر من شعبة الضبط الإداري بشرطة محافظة الطائف.
وتبين أن المستودع المُخالف مجُهز بطريقة بدائية، ومُغطى بزينق حديدي، حيث تقوم عمالته باستخدام عجانات المخابز والأفران في عملية تصنيع المُعسِّل وخلطه بمواد مجهولة تُلحق الضرر الصحي بمن يتعاطونه.
وتم التحفظ على الموقع ومُصادرة كميات من أسطل المُعسل كانت في طريقها للتوزيع على مقاهي الشيشة وبيعها، كذلك مُصادرة الكثير من الأدوات المُستخدمة بداخله، وإغلاق المستودع.
وقد شارك ضمن اللجنة مندوبون عن "الأمانة، والتجارة، واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بوزارة الصحة، والغرفة التجارية".
وتتواصل أعمال اللجنة وجولاتها خلال هذه الأيام على المقاهي؛ لرصد المخالفات وتغريم أصحابها.
ضبط أكبر مستودع لتصنيع جراك المُعسِّل في الطائففهد العتيبي الخليج 365 2019-05-27
ضبطت لجنة "وطن بلا مخالف" أحد أكبر المستودعات المُخالفة لتصنيع جُراك المُعسِّل، بعد متابعة ورقابة، بإشراف مُباشر من شعبة الضبط الإداري بشرطة محافظة الطائف.
وتبين أن المستودع المُخالف مجُهز بطريقة بدائية، ومُغطى بزينق حديدي، حيث تقوم عمالته باستخدام عجانات المخابز والأفران في عملية تصنيع المُعسِّل وخلطه بمواد مجهولة تُلحق الضرر الصحي بمن يتعاطونه.
وتم التحفظ على الموقع ومُصادرة كميات من أسطل المُعسل كانت في طريقها للتوزيع على مقاهي الشيشة وبيعها، كذلك مُصادرة الكثير من الأدوات المُستخدمة بداخله، وإغلاق المستودع.
وقد شارك ضمن اللجنة مندوبون عن "الأمانة، والتجارة، واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بوزارة الصحة، والغرفة التجارية".
وتتواصل أعمال اللجنة وجولاتها خلال هذه الأيام على المقاهي؛ لرصد المخالفات وتغريم أصحابها.
27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
03:07 PM
عمالته تقوم بخلط مواد مجهولة تتسبب في ضرر صحي
ضبطت لجنة "وطن بلا مخالف" أحد أكبر المستودعات المُخالفة لتصنيع جُراك المُعسِّل، بعد متابعة ورقابة، بإشراف مُباشر من شعبة الضبط الإداري بشرطة محافظة الطائف.
وتبين أن المستودع المُخالف مجُهز بطريقة بدائية، ومُغطى بزينق حديدي، حيث تقوم عمالته باستخدام عجانات المخابز والأفران في عملية تصنيع المُعسِّل وخلطه بمواد مجهولة تُلحق الضرر الصحي بمن يتعاطونه.
وتم التحفظ على الموقع ومُصادرة كميات من أسطل المُعسل كانت في طريقها للتوزيع على مقاهي الشيشة وبيعها، كذلك مُصادرة الكثير من الأدوات المُستخدمة بداخله، وإغلاق المستودع.
وقد شارك ضمن اللجنة مندوبون عن "الأمانة، والتجارة، واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بوزارة الصحة، والغرفة التجارية".
وتتواصل أعمال اللجنة وجولاتها خلال هذه الأيام على المقاهي؛ لرصد المخالفات وتغريم أصحابها.
، ضبط أكبر مستودع لتصنيع جراك المُعسِّل في الطائف ،
المصدر : الخليج 365
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