محمد بن مسعود - الدمام - لتنفيذ حكم السجن الصادر بحقه 3 سنوات اعتقلت السلطات الكويتية المرشح البرلماني السابق محمد خالد الهاجري؛ لتنفيذ حكم السجن الصادر بحقه (3 سنوات) بعد إساءته للسعودية على وسائل التواصل الاجتماعي. وذكرت تقارير كويتية أن "الهاجري" الخليج 365 وأن تم إيقافه؛ بسبب تغريدات مسيئة أطلقها تجاه مسؤولين سعوديين وكذلك ضد دول عربية. وأشار ناشطون سعوديون وكويتيون تعليقاً على إيقاف "الهاجري" إلى أن ظاهرة الإساءة لدول خليجية وعربية شقيقة يشنها بعض المغردين ممن لهم علاقات بمسؤولين في قطر. الكويت تعتقل مرشحاً برلمانياً سابقاً لإساءته للسعودية على وسائل التواصل خالد علي الخليج 365 2019-05-27 اعتقلت السلطات الكويتية المرشح البرلماني السابق محمد خالد الهاجري؛ لتنفيذ حكم السجن الصادر بحقه (3 سنوات) بعد إساءته للسعودية على وسائل التواصل الاجتماعي. وذكرت تقارير كويتية أن "الهاجري" الخليج 365 وأن تم إيقافه؛ بسبب تغريدات مسيئة أطلقها تجاه مسؤولين سعوديين وكذلك ضد دول عربية. وأشار ناشطون سعوديون وكويتيون تعليقاً على إيقاف "الهاجري" إلى أن ظاهرة الإساءة لدول خليجية وعربية شقيقة يشنها بعض المغردين ممن لهم علاقات بمسؤولين في قطر. Advertisements 27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440 03:02 PM لتنفيذ حكم السجن الصادر بحقه 3 سنوات لتنفيذ حكم السجن الصادر بحقه 3 سنوات اعتقلت السلطات الكويتية المرشح البرلماني السابق محمد خالد الهاجري؛ لتنفيذ حكم السجن الصادر بحقه (3 سنوات) بعد إساءته للسعودية على وسائل التواصل الاجتماعي. وذكرت تقارير كويتية أن "الهاجري" الخليج 365 وأن تم إيقافه؛ بسبب تغريدات مسيئة أطلقها تجاه مسؤولين سعوديين وكذلك ضد دول عربية. وأشار ناشطون سعوديون وكويتيون تعليقاً على إيقاف "الهاجري" إلى أن ظاهرة الإساءة لدول خليجية وعربية شقيقة يشنها بعض المغردين ممن لهم علاقات بمسؤولين في قطر. ، الكويت تعتقل مرشحاً برلمانياً سابقاً لإساءته للسعودية على وسائل التواصل ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تعتقل مرشحاً برلمانياً سابقاً لإساءته للسعودية على وسائل التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.