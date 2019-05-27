موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة يوم 22 رمضان

2019-05-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

يُرفع أذان المغرب في مكة المكرمة اليوم الثاني والعشرين من رمضان المبارك، عند الساعة 06:57، فيما يؤذن للمغرب في المدينة المنورة في تمام الساعة 07:04؛ بحسب تقويم أم القرى.

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وفي العاصمة الرياض سيكون أذان المغرب عند الساعة 06:36، فيما سيكون عند الساعة 06:41 في مدينة أبها، وعند الساعة 06:49 في بُريدة.