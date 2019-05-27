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2019-05-27 الملك سلمان: نجدد الدعوة إلى إيقاف خطاب العنصرية والكراهية أيًّا كان مصدره وذريعته متابعات الخليج 365 - الرياض جدّد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الدعوة إلى إيقاف خطاب العنصرية والكراهية أيًّا كان مصدره وذريعته.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل اليوم في افتتاح مؤتمر قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب والسُّنة.









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