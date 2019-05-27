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فيديو.. فايز المالكي مع أبطال الحد الجنوبي.. همم تعانق السماء
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشر الفنان فايز المالكي عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو خلال زيارته لأبطال الحد الجنوبي في شهر رمضان.
ونشر المالكي مقطعاً آخر أجرى من خلاله عدداً من اللقاءات مع أبطال الحد الجنوبي، استعرض خلالها قصص البطولة والفداء، لتطهير الحد الجنوبي من دنس الميليشيات الحوثية.
ونقل المالكي رسالة أبطال الحد الجنوبي على لسان أحد الجنود، حيث أكدوا أن أهم شيء الدعاء لهم في هذا الأيام المباركة، أيام العشر الأواخر من رمضان، وقال إنهم صائمون وصامدون للدفاع عن تراب هذا الوطن الطاهر ضد الأعداء.
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