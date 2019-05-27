القبض على لص سرق سيارة ودهس صاحبها في الرياض

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي قيام أحد الأشخاص بسرقة سيارة متوقفة أمام محل تجاري ودهس صاحبها بعد اللحاق به لمحاولة منعه من السرقة شرق العاصمة الرياض, فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال -بفضل من الله- تحديد وكشف هوية الجاني (مواطن في العقد الثالث من العمر) والقبض عليه من قبل الفرق السرية بدوريات الأمن، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر بارتكابه لذلك، جرى إيقافه واتخذ بحقه كافة الإجراءات النظامية.

تؤكد شرطة منطقة الرياض، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.