الان تتابع مدني المدينة: يكشف تفاصيل مصرع مقيم داخل خزان بحي العزيزية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل المدينة - الخليج 365 - عبد الله العازمي: كشف المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد بن مبارك الجهني، عن تفاصيل احتجاز عامل فلبيني الجنسية داخل خزان بشيب مصلحة المياة بحي العزيزية. وقال الجهني: “تبلغنا مساء أمس الأحد بحادث احتجاز عامل فلبيني الجنسية يبلغ من العمر ٤١ عاماً ، داخل خزان بشيب مصلحة المياة بحي العزيزية ، وعند وصول الفِرق للموقع تبيَّن احتجاز العامل بين أجزاء المضخة أثناء القيام بأعمال صيانة المضخات”. وأضاف: “تم اخراجه متوفى، وتم تسليم الحادث لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة”.

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