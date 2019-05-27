الاستعلام عن المساعدة المقطوعة الرابط الجديد… سبع خطوات لعمل اعتراض وتقديم شكوي وطلب استعجال

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة الرابط الجديد، المساعدة المقطوعة هي برنامج من احدي برامج الضمان الاجتماعي شامل الرعاية وتخيف الأعباء علي المواطن السعودي. خاصة بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وتصليح المرافق العامة والطرق داخل المملكة العربية السعودية. ونظرا لارتفاع التكلفة المعيشية وارتفاع أسعار الوقود والطاقة والمحروقات. بالإضافة إلي ضريبة القيمة المضافة علي اغلب السلع الاستهلاكية. تم عمل منظومة المقطوعة من اجل المواطنين السعودين ومن اجل تخفيف كافة الأعباء عليهم. ويتم صرف هذه الدفعات المالية وفق قوانين وشروط محددة. وفي إطار خطة زمنية ويتم صرفها للدفعات المتأخرة أولا ثم الدفعات التي تليها أول بأول.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة الرابط الجديد

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة الرابط الجديد، في حالة تأخر الدفعات المالية، ينبغي التقديم بطلب اعتراض وعمل شكوي وطلب استعجال برقم الطلب ورقم السجل المدني من اجل الحصول علي الدفعات المالية. مع العلم انه يوجد الكثير من المتقدمين ويتم صرف المقطوعة بعد بحث الطلبات المقدمة والتأكد من صحتها. وفي حال تغيير البيانات أو ذياده عدد أفراد الأسرة بمولود جديد أو الانتقال إلي مكان أخر للعيش أو تغيير في حالة الدخل المادي يجب تعديل البيانات الموجودة علي الموقع الضمان الاجتماعي وكتابة البيانات والمعلومات الجديدة. والتأكد من صحة جميع البيانات وتوافق جميع الشروط قبل التقديم في المساعدة المقطوعة. واتباع خطوات التقديم في المقطوعة بشكل سليم.

كيفية عمل اعتراض وشكوي وطلب استعجال

الاتصال علي الخط العاجل 19911 والتحدث إلي خدمة العملاء ومعرفة حالة الطلب برقم لهوية وتقديم طلب استعجال في نفس الوقت. الدخول علي صفحة المقطوعة الموجودة علي موقع التواصل الاجتماعي توتير وتقديم شكوي برقم الطلب ورقم السجل. إرسال خطاب عاجل (مظلمة) إلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفية أفاده بالحالة الاجتماعية وجميع البيانات. متابعة الحساب البنكي بشكل مستمر وتحديث البيانات بين الحين والأخر. التأكد من البيانات المسجلة بطريقة صحيحة في موقع وزراه العمل والتنمية الاجتماعية قسم المساعدات المقطوعة. تحميل تطبيق المقطوعة علي الجوال للتأكد من مواعيد صرف الدفعات المالية. مراجعة شروط الاستحقاق والتأكد من انطباقها علي المستفيدين قبل التقديم.

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