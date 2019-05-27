السعودية | ما هي "الروضة الشريفة" التي يتسابق إليها المصلون؟

شكرا لقرائتكم ما هي "الروضة الشريفة" التي يتسابق إليها المصلون؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وسط المسجد النبوي الشريف، توجد بقعة تشهد في أيام شهر رمضان المبارك ازدحامًا من المصلين والزوار.

تقع الروضة الشريفة غربي الحجرة النبوية مباشرة وتمتد إلى المنبر، وتبلغ مساحتها نحو 330 متراً مربعاً، وتبلغ أبعادها 22 متراً من الشرق إلى الغرب، و15 متراً من الشمال إلى الجنوب، وتضم الروضة المحراب النبوي الذي يقع في الجزء الغربي.

Advertisements

المواجهة الشريفة في الروضة

ويحد الروضة من الجنوب سياج من النحاس، أما من الجهتين الشمالية والغربية فهي متصلة ببقية أجزاء المسجد، ويميز الروضة عن باقي مساحة المسجد أعمدتها المكسوة بالرخام الأبيض، الموشى بماء الذهب إلى ارتفاع مترين تقريباً.

كما يحد الروضة الشريفة من الشرق حجرة أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- ومن الغرب المنبر الشريف، ومن الجنوب جدار المسجد الذي فيه محراب النبي -صلى الله عليه وسلم-، ومن الشمال الخط المار شرقاً من نهاية بيت عائشة - رضي الله عنها - إلى المنبر غرباً.

وتضم الروضة على أطرافها معالم عدة، منها الحجرة الشريفة التي ضمت قبر النبي -صلى الله عليه وسلم، وتتخللها عدد من الأعمدة المميزة عن سائر أساطين المسجد بما كسيت به من الرخام، وفي الجهة القبلية من الروضة حاجز نحاسي جميل، يفصل بين مقدمة المسجد والروضة بارتفاع متر أقيم عليه مدخلان يكتنفان المحراب النبوي.