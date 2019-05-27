، مستشفى ظلم ينقذ حياة طفلتين تعرضتا لحادث دهس ،

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تمكّن فريق طبي بمستشفى ظلم العام، من إنقاذ حياة طفلتين شقيقتين تعرضتا لحادث دهس على طريق "الطائف- الرياض" السريع.
وكانت الطفلتان، وعمرهما أربع وسبع سنوات، قد وصلتا لمستشفى ظلم العام تعانيان من جروح وإصابات متعددة؛ إثر تعرضهما لحادث دهس على الطريق السريع، وقدمت لهما الإسعافات الأولية وخضعتا لفحوص سريعة.
وتمت خياطة الجروح وإيقاف النزف، مما أسهم في استقرار الحالتين.
وبينت إجراءات الكشف الأولية تعرض الطفلة الأولى لإصابة في الرأس وخلع جزئي في مفصل الفخذ، فيما عانت الأخرى من إصابة بالرأس مع كسور في الأضلاع وكدمة في الصدر وغيرها من الإصابات.
وبعد تقديم الإسعافات الأولية وتقديم العلاج اللازم واستقرار الحالتين، كُلف فريق طبي بنقلهما لمستشفى الملك فيصل بالطائف لاستكمال العلاج، حيث تم استقبال الحالتين هناك وتقديم الرعاية الطبية لهما.
يشار إلى أن مستشفى ظلم العام يقدم خدماته الطبية والإسعافية لسكان أكثر من 60 مركزاً وقرية وهجرة، إضافة للمسافرين، حيث يقع المستشفى على عدة طرق رئيسة منها طريق الطائف- الرياض السريع، وطريق الحجاز القديم، وطريق الجنوب الجديد (ظلم-الخرمة).
مستشفى ظلم ينقذ حياة طفلتين تعرضتا لحادث دهسياسر العتيبي الخليج 365 2019-05-27
تمكّن فريق طبي بمستشفى ظلم العام، من إنقاذ حياة طفلتين شقيقتين تعرضتا لحادث دهس على طريق "الطائف- الرياض" السريع.
وكانت الطفلتان، وعمرهما أربع وسبع سنوات، قد وصلتا لمستشفى ظلم العام تعانيان من جروح وإصابات متعددة؛ إثر تعرضهما لحادث دهس على الطريق السريع، وقدمت لهما الإسعافات الأولية وخضعتا لفحوص سريعة.
وتمت خياطة الجروح وإيقاف النزف، مما أسهم في استقرار الحالتين.
وبينت إجراءات الكشف الأولية تعرض الطفلة الأولى لإصابة في الرأس وخلع جزئي في مفصل الفخذ، فيما عانت الأخرى من إصابة بالرأس مع كسور في الأضلاع وكدمة في الصدر وغيرها من الإصابات.
وبعد تقديم الإسعافات الأولية وتقديم العلاج اللازم واستقرار الحالتين، كُلف فريق طبي بنقلهما لمستشفى الملك فيصل بالطائف لاستكمال العلاج، حيث تم استقبال الحالتين هناك وتقديم الرعاية الطبية لهما.
يشار إلى أن مستشفى ظلم العام يقدم خدماته الطبية والإسعافية لسكان أكثر من 60 مركزاً وقرية وهجرة، إضافة للمسافرين، حيث يقع المستشفى على عدة طرق رئيسة منها طريق الطائف- الرياض السريع، وطريق الحجاز القديم، وطريق الجنوب الجديد (ظلم-الخرمة).
27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
02:38 PM
خياطة الجروح وإيقاف النزف أسهما في استقرار الحالتين
تمكّن فريق طبي بمستشفى ظلم العام، من إنقاذ حياة طفلتين شقيقتين تعرضتا لحادث دهس على طريق "الطائف- الرياض" السريع.
وكانت الطفلتان، وعمرهما أربع وسبع سنوات، قد وصلتا لمستشفى ظلم العام تعانيان من جروح وإصابات متعددة؛ إثر تعرضهما لحادث دهس على الطريق السريع، وقدمت لهما الإسعافات الأولية وخضعتا لفحوص سريعة.
وتمت خياطة الجروح وإيقاف النزف، مما أسهم في استقرار الحالتين.
وبينت إجراءات الكشف الأولية تعرض الطفلة الأولى لإصابة في الرأس وخلع جزئي في مفصل الفخذ، فيما عانت الأخرى من إصابة بالرأس مع كسور في الأضلاع وكدمة في الصدر وغيرها من الإصابات.
وبعد تقديم الإسعافات الأولية وتقديم العلاج اللازم واستقرار الحالتين، كُلف فريق طبي بنقلهما لمستشفى الملك فيصل بالطائف لاستكمال العلاج، حيث تم استقبال الحالتين هناك وتقديم الرعاية الطبية لهما.
يشار إلى أن مستشفى ظلم العام يقدم خدماته الطبية والإسعافية لسكان أكثر من 60 مركزاً وقرية وهجرة، إضافة للمسافرين، حيث يقع المستشفى على عدة طرق رئيسة منها طريق الطائف- الرياض السريع، وطريق الحجاز القديم، وطريق الجنوب الجديد (ظلم-الخرمة).
، مستشفى ظلم ينقذ حياة طفلتين تعرضتا لحادث دهس ،
المصدر : الخليج 365
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