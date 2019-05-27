، المحادثات تثبت.. كمين محكم يطيح بمقيم نفذ جرائم نصب واحتيال بمكة ،

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نجحت، بفضل الله، الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، ممثلةً في دوريات الأمن السرية بالعاصمة المقدسة، من الإطاحة بشخص يمني الجنسية نفذ عدداً من أساليب النصب والاحتيال على محالّ تجارية بمكة؛ وذلك بعد إعداد كمين والإطاحة به.
وتفصيلاً، ورد بلاغ عن قيام شخص مقيم باستخدام أسلوب للنصب والاحتيال وسرقة محاسبي عدد من المحال، وجرى تشكيل فريق عمل من رجال الدوريات السرية وانتشارهم في محيط موقع الحادثة.
وبدأ الفريق والمصادر السرية في جمع المعلومات، وتمكنوا بتوفيق الله من تحديد الشخص المتورط في عمليات النصب والاحتيال، وإعداد كمين محكم له، وعند وصوله تم القبض عليه.
وبتفتيش الجاني عُثِر بحوزته على مبلغ مالي يتجاوز 5 آلاف ريال، ومحادثات بينه وبين طرف آخر يؤكد فيها أنه قام بتنفيذ عمليات الاحتيال والنصب.
وبعرضه على الضحايا من أصحاب المحالّ تعرفوا على الجاني، وتم إعداد محضر بالواقعة، وسُلّم الجاني إلى جهة الاختصاص.
المحادثات تثبت.. كمين محكم يطيح بمقيم نفذ جرائم نصب واحتيال بمكةأحمد العبدالله الخليج 365 2019-05-27
نجحت، بفضل الله، الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، ممثلةً في دوريات الأمن السرية بالعاصمة المقدسة، من الإطاحة بشخص يمني الجنسية نفذ عدداً من أساليب النصب والاحتيال على محالّ تجارية بمكة؛ وذلك بعد إعداد كمين والإطاحة به.
وتفصيلاً، ورد بلاغ عن قيام شخص مقيم باستخدام أسلوب للنصب والاحتيال وسرقة محاسبي عدد من المحال، وجرى تشكيل فريق عمل من رجال الدوريات السرية وانتشارهم في محيط موقع الحادثة.
وبدأ الفريق والمصادر السرية في جمع المعلومات، وتمكنوا بتوفيق الله من تحديد الشخص المتورط في عمليات النصب والاحتيال، وإعداد كمين محكم له، وعند وصوله تم القبض عليه.
وبتفتيش الجاني عُثِر بحوزته على مبلغ مالي يتجاوز 5 آلاف ريال، ومحادثات بينه وبين طرف آخر يؤكد فيها أنه قام بتنفيذ عمليات الاحتيال والنصب.
وبعرضه على الضحايا من أصحاب المحالّ تعرفوا على الجاني، وتم إعداد محضر بالواقعة، وسُلّم الجاني إلى جهة الاختصاص.
27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
02:28 PM
بعرضه على الضحايا من أصحاب المحال تعرفوا عليه وسُلم للاختصاص
نجحت، بفضل الله، الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، ممثلةً في دوريات الأمن السرية بالعاصمة المقدسة، من الإطاحة بشخص يمني الجنسية نفذ عدداً من أساليب النصب والاحتيال على محالّ تجارية بمكة؛ وذلك بعد إعداد كمين والإطاحة به.
وتفصيلاً، ورد بلاغ عن قيام شخص مقيم باستخدام أسلوب للنصب والاحتيال وسرقة محاسبي عدد من المحال، وجرى تشكيل فريق عمل من رجال الدوريات السرية وانتشارهم في محيط موقع الحادثة.
وبدأ الفريق والمصادر السرية في جمع المعلومات، وتمكنوا بتوفيق الله من تحديد الشخص المتورط في عمليات النصب والاحتيال، وإعداد كمين محكم له، وعند وصوله تم القبض عليه.
وبتفتيش الجاني عُثِر بحوزته على مبلغ مالي يتجاوز 5 آلاف ريال، ومحادثات بينه وبين طرف آخر يؤكد فيها أنه قام بتنفيذ عمليات الاحتيال والنصب.
وبعرضه على الضحايا من أصحاب المحالّ تعرفوا على الجاني، وتم إعداد محضر بالواقعة، وسُلّم الجاني إلى جهة الاختصاص.
، المحادثات تثبت.. كمين محكم يطيح بمقيم نفذ جرائم نصب واحتيال بمكة ،
المصدر : الخليج 365
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