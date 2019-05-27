أمير الكويت يتسلم دعوة من خادم الحرمين لحضور القمة الخليجية الطارئة

تسلم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحضور القمة الخليجية الطارئة المقرر عقدها في مكة المكرمة يوم 25 رمضان الجاري.

حيث تسلم أمير الكويت رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تضمنت دعوته إلى حضور القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المزمع عقدها بمدينة مكة المكرمة في الثلاثين من شهر مايو الجاري وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

جاء ذلك خلال استقبال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بقصر بيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، أعلن يوم السبت الموافق 16 مايو الجاري، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وجَّه الدعوة لأشقائه قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وقادة الدول العربية، لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة يوم الخميس 25 رمضان 1440هـ؛ لبحث الاعتداءات على سفن تجارية بالخليج، ومحطتين للنفط تابعتين لشركة أرامكو، وتداعيات ذلك على المنطقة.

وأضاف المصدر أنه حرصًا من خادم الحرمين الشريفين على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية، في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وأنه في ظل الهجوم على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من هجوم على محطتي ضخ نفطيتين بالمملكة، «ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن إقليميًّا ودوليًّا، وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية؛ فإنَّ خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- يُوجِّه الدعوة إلى أشقائه قادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية، لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة يوم الخميس 25 رمضان 1440هـ؛ لبحث هذه الاعتداءات وتداعياتها على المنطقة».