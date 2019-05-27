الرئيس الشيشاني يصل مطار الملك عبدالعزيز

وصل رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف مطار الملك عبدالعزيز الدولي. وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، أعلنت أمانة جدة وصول الرئيس الشيشاني رمضان قديروف إلى جدة. وأوضحت أنه كان في استقبال الرئيس الضيف بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، وعدد من المسؤولين.

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