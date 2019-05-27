السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية بذكرى اليوم الوطني لبلادها



جدة 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة السيدة بيديا ديفي بهانداري رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية

// انتهى //

12:47ت م

0043



جدة 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة السيدة بيديا ديفي بهانداري رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديق اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //12:47ت م0043

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