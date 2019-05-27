ثقافي / اختتام دورة "أحسن القول" في عدد من الجوامع بمدينة السيح



السيح 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واس

‏اختتمت مساء أمس دورة "أحسن القول" الـ 15 في حفظ ومراجعة القرآن الكريم ، التي نظمتها الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة السيح بمحافظة الخرج ، واستمرت ثلاثة أسابيع.

‏ واشتملت الدورة على برنامج تدريبي مكثف في حفظ ومراجعة أجزاء من القرآن الكريم ، فيما حرصت إدارة الجمعية على فتح باب المشاركة لجميع دور ومدارس تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسات الخيرية المهتمة بتعليم كتاب الله.

‏وتأتي الدورة التي اقيمت في عدد من الجوامع بمدينة السيح وفي بعض المراكز والقرى ضمن المناشط التي تنظمها الجمعية خلال شهر رمضان المبارك.

// انتهى //

12:46ت م

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