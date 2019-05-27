انت الان تتابع تفاصيل خبر إنفوجرافيك: أحكام مرتقبة بـ"إعدام" 3 دعاة بارزين في السعودية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 27 مايو 2019 12:52 مساءً - في 21 مايو الجاري، كشفت صحيفة "ميدل إيست آي" أن السلطات السعودية ستعدم ثلاثة رجال دين بارزين، هم سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري بعد عيد الفطر القادم.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن الدعاة الثلاثة محتجزون بتهم الإرهاب، وسيتم تنفيذ حكم الإعدام بهم بعد نهاية شهر رمضان، وفق ما أكد مصدران حكوميان.

في هذا الإنفوجرافيك الذي أعده فريق الإعلام الجديد في "الخليج 365"، أبرز المعلومات عن الدعاة السعوديين الثلاثة.