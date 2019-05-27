مشاركة واسعة في منتدى الإعلام الإماراتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت فعاليات الدورة الخامسة من منتدى الإعلام الإماراتي التي انطلقت تحت شعار "نقاش الـمئة إعلامي ومؤثر"، مشاركة واسعة من القيادات الإعلامية وكبار الكتاب والمؤثرين ورموز العمل الصحفي في الإمارات.

وتركّزت جلسات المنتدى الذي ينظمه نادي دبي للصحافة على موضوعات وثيقة الصلة بمستقبل الإعلام الإماراتي وقدرته التنافسية على الصعيدين العربي والعالمي، والاستراتيجية التي يعمل وفقها، كما ناقش المنتدى التحوّلات التي تشكل تحديا حقيقيا للإعلام، وأهمية وجود استراتيجية إعلامية وطنية تخدم الإمارات داخليا وخارجيا، ودارت النقاشات التفاعلية للجلسات حول استطاعة الإعلام الإماراتي مواجهة الأزمات وأهمية التركيز على صناعة المحتوى الهادف ونقله من النطاق المحلي إلى العربي والعالمي، فضلا عن أهمية دور صانعي المحتوى ودورهم في المجتمع.

وتميّز المنتدى هذا العام بقالب تفاعلي يتيح مجالا أوسع للنقاش وتبادل الأفكار حول دور الإعلام وأثره في دعم خطى المجتمع، فضلا عن تأثير محتوى منصات التواصل الاجتماعي، والكيفية التي يمكن بها توظيف هذا التأثير في نطاق إيجابي.