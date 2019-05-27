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2019-05-27 النفط يصعد مجدداً مع خفض الإمدادات متابعات الخليج 365 - متابعة ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بفعل استمرار خفض الإمدادات بقيادة أوبك، لكن خام برنت ظل دون مستوى 70 دولاراً للبرميل وسط مخاوف بشأن الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين. Advertisements وبحلول الساعة 0021 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 41 سنتا أو 0.6 في المئة إلى 69.10 دولار للبرميل مقارنة بالإغلاق السابق. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات أو 0.2 في المئة إلى 58.73 دولار للبرميل.









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