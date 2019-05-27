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اعتقال شخص يُشتبه في تنفيذه هجوم ليون بفرنسا
متابعات الخليج 365 - متابعة
صرح وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، بأنه تم اعتقال شخص يشتبه في وقوفه خلف التفجير الذي وقع في مدينة ليون منذ عدة أيام.
كان المدعي الفرنسي ريمي إيتز، قد صرح السبت، أن ليس هناك أي إعلان للمسؤولية حتى الآن عن هجوم بقنبلة وقع في مدينة ليون، الجمعة، وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.
ونقلت وكالة رويترز عن إيتز قوله، إن الرجل الذي يُعتقد بأنه زرع العبوة الناسفة في حقيبة ظهر، وقد التقطته كاميرات المراقبة الأمنية، لا يزال هارباً.
وقال محققو الشرطة إنهم لم يتمكنوا من التعرف على المشتبه به من تلك اللقطات، لأنه كان يرتدي نظارة شمس وقبعة.
وأعلنت النيابة العامة، الجمعة، فتح تحقيق بشأن عمل إرهابي، إثر التفجير في المدينة الواقعة شرقي البلاد.
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