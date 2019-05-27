“هدف” يستعرض البرامج الموجهة للباحثين عن عمل وأصحاب المنشآت

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

استعرض صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، برامجه وخدماته الموجهة للباحثين والباحثات عن عمل، وخدمات التوظيف والتدريب لأصحاب المنشآت، وذلك ضمن فعاليات برنامج تأهيل أخصائي الموارد البشرية، الذي أقيم في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، بحضور عدد من مختصي الموارد البشرية وأصحاب الأعمال.

وقدم مشرف علاقات البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبدالله الحمالي خلال اللقاء، عرضًا مفصلًا عن البوابة وبرامج الصندوق التي يقدمها من خلال البوابة، وطريقة الاستفادة من البوابة لأصحاب المنشآت والباحثين عن عمل، وتوثيق وعرض السيرة الذاتية، والإعلانات الوظيفية، بالإضافة إلى خدمات دعم التدريب والتوظيف.

كما قدم تعريفاً عن برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، وأهميته وطريقة استفادة المنشآت من البرنامج، وشروطه وضوابطه وآلية الدعم، ورحلة صاحب العمل والباحث عن عمل، من أجل الاستفادة من البرنامج.