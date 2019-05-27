مائدة إفطار صائم لشهداء الواجب في حي اليمانية

جدة - عمرو شويل الطائف - الخليج 365 - عبدالله العازمي:

أطلق رئيس مركز حي اليمانية بمحافظة الطائف محمد بن سعيد بافيل، مبادرة مائدة إفطار صائم، عن شهداء الحد الجنوبي ورجال الأمن الداخلي، وذلك بحضور رئيس جمعية مراكز الأحياء بالطائف، الدكتور صالح بازيد، وعدد من المسئولين والمثقفين وأهالي حي اليمانية، ونفذت مائدة الإفطار على مساحة أكثر من ١٥٠٠ متر.

كما أقام الحي، حفلا بهذه المناسبة، شمل عددا من البرامج التوعوية والمسابقات الثقافية والرياضية للأطفال، بالإضافة إلى تعريف الأجيال عن ماضي رمضان، وشملت حكايات رمضان القديمة التي استعرضها كبار السن في الحي، ودور المسحراتي، كما تم استعراض عدد من المواقف البطولية لرجال الأمن في الداخل، وعلى الحد الجنوبي.

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وأشار محمد بافيل إلى أن هذه المبادرة تقديرا وعرفانا لما قدمه رجال الأمن وحماة الوطن وأبطال الحد الجنوبي من ملاحم بطولية وتضحيات للدفاع والذود عن هذا الوطن الغالي.

وفي نهاية الحفل، كرم رئيس الحي محمد بافيل، رئيس مراكز الأحياء بالطائف، صالح بازيد، وعدد من المساهمين، الذين كان لهم الدور الكبير في التنسيق في إقامة الحفل وهم عمدة اليمانية، منصور العامودي، ومدير مركز حي اليمانية، محمد ناجي، ومنصور الطويرقي، وفهد عالي.

وقدم محمد بافيل شكره لجنودنا في الحد الجنوبي، وجنودنا في الأمن الداخلي، سائلاً المولى أن ينصرهم بنصره وأن يرحم الشهداء ويشفي المصابين.