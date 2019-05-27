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نشرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، فيديو توعوياً حول مخاطر وضع مواد أو مقتنيات قابلة للانفجار في السيارة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة مما قد يعرّض المركبة لخطر كبير.
وقال الفيديو المنشور على حساب الهيئة بـ "تويتر" ضمن حملة #لازم_تعرف، إن ترك عبوات الغاز "الدافور" أو العطور أو الشواحن المتنقلة أو "الباور بنك" داخل السيارة خلال فترة الصيف وارتفاع درجات الحرارة خطر كبير على السلامة، ويجعلها عُرضة للانفجار.
فيديو .. نصيحة من "المواصفات": هذه الأشياء خطيرة ولا تتركها بسيارتكصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-27
نشرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، فيديو توعوياً حول مخاطر وضع مواد أو مقتنيات قابلة للانفجار في السيارة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة مما قد يعرّض المركبة لخطر كبير.
وقال الفيديو المنشور على حساب الهيئة بـ "تويتر" ضمن حملة #لازم_تعرف، إن ترك عبوات الغاز "الدافور" أو العطور أو الشواحن المتنقلة أو "الباور بنك" داخل السيارة خلال فترة الصيف وارتفاع درجات الحرارة خطر كبير على السلامة، ويجعلها عُرضة للانفجار.
27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
12:25 PM
مقطع توعوي نشرته الهيئة ضمن #لازم_تعرف .. يجعلها عُرضة للانفجار
نشرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، فيديو توعوياً حول مخاطر وضع مواد أو مقتنيات قابلة للانفجار في السيارة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة مما قد يعرّض المركبة لخطر كبير.
وقال الفيديو المنشور على حساب الهيئة بـ "تويتر" ضمن حملة #لازم_تعرف، إن ترك عبوات الغاز "الدافور" أو العطور أو الشواحن المتنقلة أو "الباور بنك" داخل السيارة خلال فترة الصيف وارتفاع درجات الحرارة خطر كبير على السلامة، ويجعلها عُرضة للانفجار.
، فيديو .. نصيحة من "المواصفات": هذه الأشياء خطيرة ولا تتركها بسيارتك ،
المصدر : الخليج 365
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