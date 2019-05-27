، ساعات تفصلنا عن "المباراة الأغلى في العالم" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تبلغ عوائد الفريق الفائز نحو 375 مليون دولار

يستضيف استاد ويمبلي الشهير في العاصمة لندن، الخامسة مساء اليوم بتوقيت مكة المكرّمة، نهائي التصفيات التأهيلية للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"، وهي المباراة السنوية "الأغلى" في كرة القدم.

وسيواجه نادي أستون فيلا، غريمه ديربي كاونتي، اليوم 27 مايو، في صراع للحصول على المقعد الثالث، الأخير، لفِرَق دوري الدرجة الأولى المتأهلة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان قد حسم "ديربي" مقعده في النهائي بعد انتصاره بنتيجة 4 / 2 على "ليدز يونايتد"؛ ليضرب موعداً مع "أستون فيلا"، في مواجهة "كلاسيكية" بين ناديين عريقين في كرة القدم الإنجليزية.

ويمكن أن تبلغ عوائد الفريق الفائز نحو 220 مليون دولار في حال التأهل، إضافة إلى 155 مليون دولار أخرى في حال الصمود، والبقاء بين الكبار بعد أول موسم في البريميرليغ.

وتعني هذه المكافآت السخية أن هذه المباراة هي الأغلى في كرة القدم؛ حيث يصل الفارق بين الفوز والخسارة إلى مئات الملايين من الدولارات.

يُشار إلى أن الفارق بين قيمة الفوز والخسارة في نهائي دوري أبطال أوروبا لا يبلغ سوى 8 ملايين دولار، من قيمة المكافأة، وهي المباراة التي ستُقام السبت المقبل، بين ليفربول وتوتنهام هوتسبر.

وسبَق لفريقَيْ نورويتش سيتي وشيفيلد يونايتد، التأهل للبريميرليغ مباشرة بعد حصولهما على المركزين الأول والثاني في الدوري على التوالي؛ فيما سيتواجه أستون فيلا وديربي على البطاقة الثالثة والأخيرة اليوم.