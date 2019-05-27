، "رحمة رمضان".. وليمة "بدو سيناء" بمصر.. والملاعق والسكاكين عيب ،

محمد بن مسعود - الدمام - عادة لم تمنعها الظروف.. يختارون أجود ذكور الماعز وأفضل الخرفان

تعتبر الولائم العامرة بلحوم الأغنام، هي المشهد الرئيسي لمجالس ودواوين بدو سيناء في جمهورية مصر العربية، وتقدم هذه اللحوم بمكوناتها من خبز الفراشيح والأرز على الطريقة السيناوية التقليدية، وتبرز خلال النصف الثاني من شهر رمضان، في إحياء لعادة "رحمة رمضان".

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" القاهرية اليوم، عن عدد من بدو سيناء شمالي شرقي البلاد، تأكيدهم أن الظروف الصعبة لم تمنعهم من التمسك بعاداتهم وتقاليدهم في رمضان بتقديم ولائم اللحوم.

وقال "سالم حسين"، الرجل السبعيني وهو على رأس مجلسه يستعد لاستقبال ضيوفه في منطقة غرب العريش بشمال سيناء: إن وليمة "اللحم" لها ارتباط بديوان ومجلس كل عائلة بدوية في سيناء في رمضان تحديدًا، دونًا عن بقية شهور العام؛ لافتًا إلى أنهم من تقاليدهم الراسخة الحاضرة حتى اليوم؛ أنهم يتناولون إفطارهم بشكل جماعي في ساحة الديوان يفترشون الأرض الرملية، ويأكلون على "الطبالي"، وفي النصف الثاني من شهر رمضان، يبدأون عادة إطعام خير الطعام وهو "اللحم"؛ حيث يقوم كل شخص من بينهم بتجهيز وليمة لإفطار (كل من في الديوان وكذا الضيوف وعابري السبيل)، ويسمونها "الرحمة"، ويتناوب في الأدوار على الطعام طوال فترة النصف الثاني من شهر رمضان، كل شخص أو مجموعة من الأشقاء أو أب وأبنائه المتزوجين، والهدف منها الحصول على أجر إطعام صائم.

وأضاف أنهم يختارون من الذبائح أجود ذكور الماعز من التيوس ومن الأغنام وهي أفضل من الخرفان التي يربونها أو يشترونها من الأسواق، وبعضهم يعزل من ينوي نحره في شهر رمضان لهذه المناسبة من الأغنام فور ولادته، ويعده ويجهزه من حيث التربية والتعليف لهذا الهدف؛ فهو يعتبرها "لقمة لله" وفرصة إطعامها في شهر رمضان للصائمين، يجب أن تخرج من أحسن أنواع الطعام.

وتابع الحديث الشاعر البدوي "منصور القديري"، بقوله: إن فرحة من يقدم الوليمة هي بوجود أكبر كمّ من الحضور لينال أجر إطعام صائم؛ لذلك لا تجده يكتفي بإفطار من يتواجد في الديوان، ويدعو لها كل من يعرفهم من أصدقائه وزملائه في العمل وجيرانه، كما يخصص جزءًا منها "لحم نيئ"، ويرسله لمن يتعذر حضوره؛ خصوصًا أرحامه من الأخوات والعمات والجدات اللواتي يسكن بعيدًا، ويسمى ما يرسله "ذواق"، وفي العادة يذهب به أقرب الأشخاص لمن يقوم بالوليمة كأحد أبنائه أو أحفاده، ويذهب به مبكرًا من بعد النحر، وتقطيع اللحم ظهرًا بهدف أن من يرسل إليه يجد متسعًا من الوقت للطهي لإفطاره وتناوله في منزله بالتزامن مع تناولهم إفطارهم؛ ليصل الثواب ويشاركهم عن بعد فرحتهم.

وأضاف "القديري"، أن للوليمة بعض الطقوس في تناولها؛ فهى: يحضر حاملو صوانيها، الشباب في مقتبل العمر، ويقومون بتوزيعها بشكل منظم في ساحة الديوان، ثم يقومون بتوزيع المياه والتمور والعصائر، وقبيل حلول موعد الإفطار، يقوم أحد من لديه علم، أو أحد كبار السن بالدعاء أن يتقبلها الله والدعاء لصاحبها بمزيد من الخير وللحضور بتقبل خطوات حضورهم وللأموات بالرحمة، ومن حول المائدة من الحضور والمدعوين يؤمنون الدعاء.

ومع انطلاق أذان المغرب يبدأ تناول الطعام، ويكون بالأيدي وليس بالملاعق والشوك والسكاكين؛ حيث لا يزال بدو سيناء يعتبرون أن ذلك أمر معيب ألا يأكل الشخص بيديه، وبعد فراغ الجميع من تناول الإفطار، وقبل قيام الشباب برفع الصواني تسمع أحد كبار الحضور يقول "الفاتحة أن يتقبلها الله"، ويقرأ الجميع الفاتحة، ثم يتوجهون لصلاة المغرب، ويستكملون بشربهم جميعًا الشاي، ثم تقدم القهوة العربية السادة للضيوف وكبار السن من بينهم، وبعد صلاة التراويح تُتناول الفواكه وغالبًا ما يكون البطيخ، ثم الحلويات.