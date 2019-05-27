جدة: القبض على «العصابة المبتزة»

دبي - بواسطة محمد فارس قبضت شرطة جدة، على تشكيل عصابي متورط بارتكاب عدد من جرائم استدراج المقيمين وسلبهم واحتجازهم تحت تهديد السلاح، وتصويرهم في أوضاع مخلة وابتزازهم.

وبحسب المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، فإن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت عن القبض على تشكيل مكون من 3 متهمين من الجنسية السورية بالعقدين الثالث والرابع من العمر، وأقروا بارتكاب 5 جرائم سلب واحتجاز وابتزاز بمحافظة جدة، وجرى إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظامية بحقهم.

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مقدم من سكاي نيوز