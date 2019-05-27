جدة: القبض على «العصابة المبتزة»

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وبحسب المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، فإن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت عن القبض على تشكيل مكون من 3 متهمين من الجنسية السورية بالعقدين الثالث والرابع من العمر، وأقروا بارتكاب 5 جرائم سلب واحتجاز وابتزاز بمحافظة جدة، وجرى إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظامية بحقهم.
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مقدم من سكاي نيوز
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رونالدو يقود سيارته الرياضية الخارقة
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.