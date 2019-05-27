حقيقة إيقاف معتمرة وهي تؤدي العمرة بإحرام الرجال

نفت مصادر صحة مقطع الفيديو الذي جرى تداوله، لمعتمرة، قيل أنها ترتدي إحرام الرجال داخل المسجد الحرام. وقالت المصادر أن الشخص الظاهر في مقطع الفيديو وقيل أنه مرأة، تأكد بعد التحقق أنه رجل من جنسية آسيوية، وليس امرأة كما زُعم.

وكان مقطع فيديو قد جرى تداوله، ولحقه مزاعم أنه لمعتمرة جرى إيقافها من قبل رجال الأمن في صحن المطاف، وهي ترتدي إحرام الرجال بدون غطاء رأس.

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