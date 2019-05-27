عليه مديونية بـ60 ألف ريال.. مواطن في العارضة يقذف بالحجارة موظفين بـ”الكهرباء” ويسبهم لعدم فصل...

أقدم مواطن في محافظة العارضة بمنطقة جازان، على قذف فريق من شركة الكهرباء السعودية، بالحجارة وسبهم، ومنعهم من فصل التيار من منزله، رغم أن عليه مديونية بـ60 ألف ريال.

وبحسب “سبق”، قال فني بالشركة: “ذهبنا لفصل التيار الكهربائي عن المشترك بعد إنذاره أكثر من مرة ووصول المديونية لديه لما يقارب 60 ألف ريال وقام باعتراض طريقنا وقام برمي الحجارة على العمالة وعلينا”. وأضاف الفني: “قام بعدها بكيل السب والشتم واللعن لنا ولوالدينا وكان يريد المشاجرة ومصر عليها لولا تدخل بعض الموجودين والإمساك به قبل أن يرمي الحجارة على سيارة الشركة”. وختم الموظف بالكهرباء، بقوله: “انسحابنا من الموقع والذهاب مباشرة لشرطة العارضة لتقديم بلاغ رسمي بالحادثة ومازلنا ننتظر اتخاذ إجراء نظامي وحسم القضية”.