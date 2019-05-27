الكشف عن الحالة الصحية للمواطن الذي تعرض للدهس بعد سرقة سيارته في الرياض

كشف شقيق المواطن، الذي تعرض للدهس، عقب سرقة سيارته من جانب لص من أمام أحد المحلات في الرياض، عن حالته الصحية.

وقال شقيق المواطن في تصريحات صحفية: إن “شقيقه تعرض لجروح في الرأس والركبة، وتسلخات في أنحاء متفرقة من جسده”.

وأشار إلى أن أخيه خضع لعملية جراحية في أحد المستشفيات، وخرج منها فجر أمس الأحد، مبينًا أن الواقعة حدثت مساء أول أمس بعد الإفطار، أثناء تواجد شقيقه في أحد المحلات الإلكترونية.

وأضاف: أن السارق استغل هدوء الشارع وقلة الحركة وقت الإفطار، وركب السيارة، وهي من نوع “هيونداي – النترا”، وكانت في وضع التشغيل، ودهس شقيقه؛ كي يتمكن من الهرب، مشيرًا إلى أن السارق لم يتم القبض عليه حتى الآن.