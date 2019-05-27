غدًا الثلاثاء.. منع دخول المركبات للمنطقة المركزية بالحرم حتى هذا الموعد

أعلن الأمن العام أنه ‏بدءًا من ٢٣ – ٢٧ / ٩ / ١٤٤٠هـ سيتم منع دخول المركبات للمنطقة المركزية بمحيط المسجد الحرام. داعيًا الجميع إلى التعاون، واستخدام محطات النقل العام.

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