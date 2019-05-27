“الداخلية” تكشف حقيقة بدء العمل بلائحة “المحافظة على الذوق العام”

أكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية عدم صحة ما يتداول عن بدء العمل بلائحة المحافظة على الذوق العام، الصادرة بموجب قرار من مجلس الوزراء.

وأوضح المصدر أنه لم يتم العمل باللائحة حتى تاريخه، وأن الإجراءات المتعلقة بتنفيذها ما زالت تحت الدراسة مع الجهات المعنية. وأشار إلى أنه سوف يتم الإعلان عن موعد التطبيق في وقت لاحق، بعد الانتهاء من تحديد إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء.