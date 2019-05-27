سيلان أودية وشعاب في عدة محافظات بالمملكة جراء الأمطار الغزيرة

شهدت عدة محافظات بالمملكة العربية السعودية، مساء أمس واليوم، هطول أمطار غزيرة شملت أرجائها.

وهطلت أمطار غزيرة على محافظة رجال ألمع، شملت معظم أرجاء المحافظة، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

وشهدت محافظة أملج، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، شملت مركزي الهجيمة وحراض والقرى والهجر التابعة لهما.

وأيضًا شهدت منطقة الباحة، أمطارًا متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من محافظات القرى والمندق وقلوة والحجرة والمراكز التابعة لها سالت على إثرها عديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

كما هطلت أمطار غزيرة على مركز خلال التابع لمحافظة محايل، شملت معظم أرجاء المركز، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

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وتوقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة، اليوم الإثنين.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها عبر موقعها الإلكتروني، إن مناطق «نجران، جازان، عسير، الباحة» تمتدّ إلى مكة الكرمة ومرتفعاتها، ستتأثر بهطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخّات من البرد ورياح نشطة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن هناك توقعات بتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة رياح نشطة على مرتفعات منطقة المدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا معظم مناطق المملكة.

حول حالة البحر الأحمر، أكدت هيئة الأرصاد، أن حركة الرياح السطحية تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أما عن حالة الخليج العربي، فأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن حركة الرياح ستكون شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.