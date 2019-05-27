«البيئة» توضح كميات الأمطار ومنسوب المياه في بعض السدود خلال الـ24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، نشرة عن كميات الأمطار التي هطلت على بعض مناطق المملكة، ومنسوب المياه في بعض السدود خلال 24 ساعة الماضية.

واستندت الوزارة، في ذلك للتقارير الواردة من محطات الأرصاد المناخية التابعة للوزارة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة:

وفي ما يلي بيان بكميات الأمطار في بعض المناطق:

أولًا: كمية الأمطار:

منطقة الرياض:

شمال شرق عفيف 1.2 ملم

منطقة مكة المكرمة:

طريق الشفاء الدائري 5.60 ملم

العرضية الشمالية 16.40 ملم

رنية 1.80 ملم

القريع بني مالك 52.00 ملم

بني سعد 14.8 ملم

طريق الهدا الكر 9.20 ملم

الريان 0.20 ملم

ثريبان 11.20ملم

شمال غرب الحرم 2.20 ملم

ثلاثاء الخرم 16.00 ملم

مدركة 0.40 ملم

جنوب شرق العوالي 2.00 ملم

الجموم 36.00 ملم

العقور0.20 ملم

البرزة 2.40 ملم

قرن هذيل 30.00 ملم

الكامل 25.20 ملم

الغريف 0.20 ملم

الخفجي 22.80 ملم

ميدان الملك خالد للفروسية 1.80 ملم

هدى الشام 5.80 ملم

الطائف الطريق الدائري 4.40 ملم

القرية (أديم) 0.60 ملم

طريق الهدا الدائري 15.20 ملم

منطقة المدينة المنورة:

النخيل 0.20 ملم

القاحة 2.80 ملم

أبوضباع 1.20 ملم

الشفية 6.60 ملم

العيص 0.20

منطقة عسير:

أبها 33.00 ملم

بللسمر 17.00 ملم

محايل عسير 7.00 ملم

طريب 8.00 ملم

مزهر 2.6 ملم

الشعف 3.40 ملم

الفرشة 7.8 ملم

ثلوث المنظر 0.4 ملم

سبت بني بشر 2.40 ملم

الماوين 6.20 ملم

العين 13.00 ملم

الفرعة 33.00 ملم

المهلل 3.80 ملم

غرب بارق 8.20 ملم

وادي الحياة 4.20 ملم

جنوب شمال سبت بني بشر 3.4 ملم

مهر 1.2 ملم

الواديين 2.00 ملم

عفراء 6.2 ملم

العسران 2.00 ملم

عقبة ضلع 6.4 ملم

بحر أبوسكينة 5.2 ملم

الماوين 0.6 ملم

ثربان 3.4 ملم

تنومة 6.4 ملم

شمال الخوش 3.2 ملم

النقيع 1.2 ملم

البشاير 3.4 ملم

المهل 1.6 ملم

الفرعة 11.4 ملم

العسران 2.8 ملم

المجاردة 11.00 ملم

وادي الحياة 6.6 ملم

خاط 23.00 ملم

منطقة جازان:

أحد المسارحة 0.40 ملم

الدائر 1.40 ملم

منطقة الباحة:

بلجرشي 22.00 ملم

المخواة 37.4 ملم

الأجاعدة 28.00 ملم

الشعراء 9.8 ملم

حصن الحابس 37.2 ملم

الكراء 7.00 ملم

كرا الحائط 5.00 ملم

غامد الزناد 12.00 ملم

بني كبير 13.2 ملم

عويرة 17.7 ملم

قلوة 1.00 ملم

الجرين 0.8 ملم

ثانيًا: منسوب السدود:

منطقة الرياض

الأحمر 1.50 متر

الأرطاوية 1.70متر

البوضة 4.00 أمتار

الجزر 3.20 متر

الجفنة 1.90 متر

الجفير 1.50 متر

الحائر 5.00 أمتار

الحائر بالمجمعة 5.80 متر

الحريق 4.70 متر

الحريق بالوشم 2.70 متر

الحلوة 1.00متر

النحابج 2.70 متر

الخروعية 3.80 متر

السديرية 1.90متر

الشحمة 2.90 متر

الشعراء 1.80 متر

الغاط 5.60 متر

الغيل 4.70 متر

الفحيحيل 1.60متر

الفوارة 1.90 متر

القويعية 1.80 متر

المجمعة 4.30 متر

المشقر 5.60 متر

المنحنى 4.50 متر

الهدار 5.60 متر

جلاجل 5.40 متر

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حجيلا 1.90 متر

حراضة 1.90متر

حنفة عروى 1.40 متر

شعيب الغدير 1.40 متر

صلبوخ 5.15 متر

ضرماء 1.20 متر

عسيلان بالزين 3.00 متر

عضيدان 1.90 متر

عنان 1.40 متر

قبيبان 1.00متر

لبن 1.30متر

لصاد 2.80 متر

مزوى 4.90 متر

نمار 2.50 متر

- منطقة مكة المكرمة

أم الدوم 1.00متر

الجذية بشوقب 12.00 مترًا

الجناح 17.00متر

الراغية 3.00 أمتار

الرامة 5.00 أمتار

العطاء 11.00 مترًا

اللقيطه 0.50 متر

المحند 5.50 متر

بسل 9.00 أمتار

تريبان14.00 مترًا

ثماله 4.00 أمتار

داماء 5.00 أمتار

رابغ 31.68 متر

صعب 0.50 متر

ضراء 3.00 أمتار

ضري 1.00 متر

عتام 0.50 متر

عمت 3.00 أمتار

فيضة المسلح 1.00 متر

قراض 5.50 متر

قرن 16.00 مترًا

قتونا 21.93 متر

كتنه 1.00 متر

كلاخ 2.00 متر

لصب 1.50 متر

ليه 5.00 أمتار

مرواني 13.20 متر

ميسان 8.00 أمتار

وادي حلي 32.08 متر

وداي فاطمة 7.00 أمتار

ويح 9.00 أمتار

ياصب 0.50 متر

المدنية المنورة

ابو حنك 1.20 متر

الحصيد 3.00 أمتار

الصلحانيه 5.76 متر

العقيق الأعلى 1.40متر

الفرع 3.65 متر

الوجب 0.25 متر

بيضان 1.40 متر

طلال 1.50 متر

قصيباء 0.60 متر

قصيباء التدعيمي 0.40 متر

- القصيم

أبو جريفة 0.56 متر

الفوارة 0.56 متر

المذنب 3.00 أمتار

عقلة الصقور 1.20 متر

مارد 2.50 متر

-عسير

آل ثابت 71.096 متر

آل عيفه 6.00 أمتار

أبها 18.00 مترًا

أفياض الطلحة 5.00 أمتار

الأخضر آل مسفر 1.50متر

الجوة 8.00 متر

الحرجة 7.00 متر

الحفة 12.00 متر

الخلصة 14.00 مترًا

الدافعة 5.00 أمتار

الدهناء 6.00 أمتار

الرميد 4.00 أمتار

الغرابة 26،00 متر

الفوهة 19.20 متر

يدوه 21.00 مترًا

الملك فهد 44.80 متر

تبالة 25.00 متر

ترجس 19.90 متر

جوف آل عامر 3.00 أمتار

حلباء 29.00 مترًا

عتود تهامة 22.30 متر

- الحدود الشمالية

الغرابة 1.50متر

اللويزية 2.60متر

بدنة 3.20متر

طريف 2.80متر

عرعر 2.50متر

- جازان

بيش 48.70متر

جازان 11.80متر

ضمد 12.00متر

وساع 20.80متر

وعال 13.70متر

نجران 16.00 متر

ثار 4.00متر

خضيران 10،00 أمتار

- نجران

المليحة 10،00 أمتار

تريمة 14،00 مترًا

قطن 8،00 أمتار

-الباحة

الاحسية 17،50متر

الجنابين 23،00مترًا

العقيق 18،20متر

ثراد 11،60متر

المرزوق 12،50متر

الطليقة 8،00 أمتار

شدا نيرا 11،00 مترًا

-الجوف

حصيدة الشرقية 1،50متر