الدفاع المدني يعلن وفاة فلبيني أثناء صيانة أحد خزانات المياه

أعلن الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، وفاة عامل فلبيني الجنسية، يبلغ من العمر ٤١ عامًا داخل خزان بشيب مصلحة المياه بحي العزيزية.
وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالمدينة المنورة عقيد خالد مبارك الجهني: تبلغنا عند الساعة ٢٢:٥٨ من مساء يوم الأحد الموافق ١٤٤٠/٩/٢١ عن حادث احتجاز عامل فلبيني الجنسية يبلغ من العمر ٤١ عامًا داخل خزان بشيب مصلحة المياه بحي العزيزية، وقد تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع؛ حيث اتضح احتجاز العامل بين أجزاء المضخة أثناء القيام بأعمال الصيانة.
وأكد الجهني، أنه تم إخراج العامل الفلبيني متوفى، وتم إبلاغ جهة الاختصاص بالحادث لاستكمال الإجراءات اللازمة.
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