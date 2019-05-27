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تنبيه لأهالي شرورة.. رياح نشطة وغبار يعيق الرؤية الأفقية
متابعات الخليج 365 - نجران
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على محافظة شرورة بمنطقة نجران.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق نجران، جازان، عسير و الباحة تمتد إلى مكة المكرمة ومرتفعاتها، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقة المدينة المنورة في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران من جهتها، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
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