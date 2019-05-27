وظائف إدارية شاغرة بمجلس الضمان الصحي التعاوني

2019-05-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني توفر وظيفة إدارة شاغرة، للعمل بمسمى (مُدير إدارة التواصل والإعلام).

واشترط المجلس أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على درجة البكالوريوس في تخصص الإعلام أو التسويق أو ما يعادلها، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

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المسمى الوظيفي:

– مُدير إدارة التواصل والإعلام.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- حاصلاً على درجة البكالوريوس في تخصص الإعلام أو التسويق أو ما يعادلها.

3- خبرة عملية لا تقل عن 9 سنوات منها بحد أدنى 3 سنوات إداري.

القدرات والخبرات المطلوبة:

1- المعرفة التامة بالأنظمة ذات العلاقة بالإعلام والنشر وحقوق الملكية.

2- إتقان إعداد استراتيجية التواصل الداخلية والخارجية والمشاركة في الفعاليات للمنشأة.

3- خبرة في تصميم الهوية الإعلامية.

4- إتقان اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً.

5- خبرة في تسويق الهوية والخدمات وكذلك وسائل التواصل.

6- خبرة في رصد وتحليل أداء معرفات الشبكات الاجتماعية.

7- العمل على البرامج الآلية ذات العلاقة.

طريقة التقديم:

– ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في خانة عنوان البريد): [email protected]