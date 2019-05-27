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2019-05-27 فيديو.. طفل بعمر 12 عاماً یؤم المصلین في مسجد بالقصیم متابعات الخليج 365 - القصيم أظهر مقطع فيديو متداول، طفلاً يبلغ من العمر 12 عاماً يحفظ القرآن الكريم بإتقان، وھو يؤم المصلین بأحد المساجد في مدينة بريدة بمنطقة القصیم. Advertisements ووثقت مقاطع الفیديو الطفل عبدالله الدويش، وھو يقرأ القرآن خلال إمامته المصلین بصوت جمیل وبإتقان لأحكام التجويد. ولقي الفیديو تداولاً واسعاً حيث أشاد المغردون بالطفل وإتقانه قراءة الكريم بصوت عذب، داعین له بالتوفیق وأن ينفعه الله بالقرآن الكريم.









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