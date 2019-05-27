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الجيش اليمني يستعيد مناطق واسعة شمال الضالع

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2019-05-27

الجيش اليمني يستعيد مناطق واسعة شمال الضالع

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلن الجيش اليمني استمرار تقدمه في القتال الذي يخوضه ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في شمال محافظة الضالع جنوب اليمن، وأن قواته تتوغل في مناطق هجار وسليم والفاخر بمنطقة العود، القريبة من محافظة إب، في شمال البلاد.

وذكر مصدر عسكري يمني، أن قوات الجيش اليمني مسنودة من المقاومة الشعبية استعادت نحو 9 مواقع في غرب وشمال وغرب مديرية قعطبة، ومنها مواقع قرحة، وقهوش، والتبة الحمراء، وتبة الخزان، ونقطة الدرجة، ومناطق القفلة، وشخب، ودار السيد شمال منطقة حجر.





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