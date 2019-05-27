حريق بشقة سكنية بالمدينة المنورة يتسبب في احتجاز شخصين

جدة - عمرو شويل المدينة - الخليج 365 - عبد الله العازمي:

أخلت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة، بناية سكنية، بحي عروة، إثر حريق نشب بإحدى الشقق وتسبب في احتجاز شخصين داخلها.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني، في بيان، أن العمليات تلقت بلاغا يفيد بحريق نشب بإحدى الشقق الكنية بالحر، مضيفا أنه تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع، ‏وعند الوصول اتضح أن الحريق في شقة بالدور الأول المتكرر لمبنى مكون دورين وملحق.

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وأفاد الجهيني بأن الحريق أسفر عن احتجاز شخصين داخل الشقة السكنية، فيما باشرت فرق الدفاع المدني عملية إخماد الحريق وإخراج المحجزين وإخلاء البناية بأكملها من الموجودين داخلها.

وذكر الجهيني أن العملية تمت بشكل ناجح، وأن المحتجزين جرى إخراجهما دون إصابات وبصحة جيدة.