الان تتابع «أير نيوزيلندا» تشتري طائرات بمليارات الدولارات من بوينج والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:

أعلنت شركة الطيران النيوزيلندية “أير نيوزيلندا” اليوم الاثنين اعتزامها شراء 8 طائرات من طراز “بوينج 10-787 دريملاينر” من شركة “بوينج” الأمريكية قيمتها بمليارات من الدولارات.

وقال “كريستوفر لوكسون” الرئيس التنفيذي لشركة “أير نيوزيلندا” في بيان إن الصفقة تشمل إلى جانب الطائرات الثماني التي تقدر قيمتها بحوالي 12ر4 مليار دولار نيوزيلندي (7ر2 مليار دولار أمريكي) إمكانية شراء عدد آخر من الطائرات يصل إلى 20 طائرة بنفس الشروط.

ومن المقرر تسليم أولى طائرات هذه الصفقة لشركة الطيران النيوزيلندية التي تمتلك حاليا 13 طائرة من طراز “بوينج 9-787 دريملاينر” عام 2022 .

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وذكرت شركة الطيران أنها تتفاوض مع الشركة الأمريكية بشأن إمكانية الحصول على عدد من الطائرات من الطراز الأصغر “بوينج 9-787” بدلا من “بوينج 10-787” أو المزج بين الفئتين.

وقال “لوكسون” إن الطائرة “بوينج 10-787” تعمل بالمحرك “جي.إي نكس18-” من إنتاج شركة الصناعات الهندسية الأمريكية “جنرال إلكتريك” والذي يشغل مساحة أقل بنسبة 15% تقريبا من جسم الطائرة بما يتيح مساحة أكبر للركاب أو لشحن البضائع.

ومن المقرر أن تحل الطائرات الجديدة محلس الطائرات الحالية من طراز “بوينج 300-777” وعددها 8 طائرات أيضا في أسطول “أير نيوزيلندا”.

في الوقت نفسه ستنضم الطائرة رقم 14 من طراز “بوينج 9-787” إلى أسطول الشركة النيوزيلندية في وقت لاحق من العام الحالي.

يذكر أن “أير نيوزيلندا” تشغل حاليا 13 طائرة “بوينج 9-787” و8 طائرات طراز “بوينج 200-777” و7 طائرات طراز “بوينج 300-777”.

يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه “بوينج” الأمريكية إلى استعادة ثقة عملائها بعد قرار سلطات السلامة الجوية في مختلف دول العالم وقف تشغيل طائرات طراز “بوينج 737 ماكس” على خلفية حادثي سقوط طائرتين من هذا الطراز في إندونيسيا وإثيوبيا خلال أقل من 6 أشهر.