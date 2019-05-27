الان تتابع تفاصيل الوظائف الشاغرة في جامعة الملك عبدالعزيز والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365:

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز عن توفر 14 وظيفة أكاديمية شاغرة للرجال والنساء، من حملة البكالوريوس في عدة تخصصات، للعمل بدرجة معيد، معيدة وفق التفاصيل التالية :

الوظائف:

1- معيد (للرجال – كلية الهندسة) (عدد 3 وظائف):

– تخصص هندسة الانشاءات تحليل انشاءات وتطبيقاتها على المنشآت الحديدية.

– تخصص الهندسة المدنية – هندسة موارد المياه.

– تخصص الهندسة المدنية – هندسة تصميم وتشييد الطرق.

2- معيد (للرجال – كلية الهندسة بالجامعة فرع رابغ) (عدد 3 وظائف):

– تخصص الكترونيات واتصالات.

– تخصص هندسة معمارية (وظيفتان).

3- معيد (للرجال – كلية العلوم) (عدد 3 وظائف):

– تخصص فيزياء عامة.

4- معيدة (للنساء – كلية العلوم) (عدد 3 وظائف):

– تخصص فيزياء طبية – فيزياء عامة.

5- معيد ومعيدة (للجنسين – كلية الآداب والعلوم الإنسانية) (وظيفتان):

– تخصص نظم معلومات جغرافية.

ومن الشروط العامة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية وأن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصل على الدرجة الجامعية في التخصصات الموضحة أعلاه من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

أن لا يقل تقدير المتقدم في البكالوريوس عن جيد جداً وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وأن لا يتجاوز عمر المتقدم عن (30) سنة.

أن يكون المتقدم حاصل على الدرجة المطلوبة في التو فل أو IELTS وأن يكون حاصل على درجة القدرات للجامعيين أو مايعادله.

8- أن لايكون حاصل على درجة البكالوريوس وهو على رأس العمل.

وتقدم الطلبات مصحوبة بالأوراق الثبوتية مع وثيقة التخرج وكشف الدرجات المعتمدة وشهادات الدورات واللغة والدبلومات التي اجتازها إن وجدت إلى:

كلية الهندسة

– مكتب سكرتارية رئيس قسم الهندسة المدنية بمبنى كلية الهندسة رقم 40أ، غرفة رقم 44 ت24.

– أو على العنوان البريدي ص.ب 80204 جدة 21589.

– أو على البريد الالكتروني [email protected]

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– التقديم بتاريخ 1440/10/06هـ وينتهي بتاريخ 1440/12/04هـ (خلال أوقات الدوام الرسمي).

كلية الهندسة بالجامعة فرع رابغ

– مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي*بمبنى رقم (5) غرفة رقم (209).

– أو على البريد الالكتروني: [email protected]

– التقديم بتاريخ 1440/10/06هـ وينتهي بتاريخ 1440/10/27هـ (خلال أوقات الدوام الرسمي).

كلية العلوم

– مكتب سكرتارية قسم الفيزياء 62098 بمبنى رقم (90) غرفة رقم ( 03 36 )

– أو على العنوان البريدي ص.ب 80203 او على العنوان البريدي 21589.

– أو على البريد الالكتروني: [email protected]

– التقديم بتاريخ 1440/10/13هـ وينتهي بتاريخ 1440/11/13هـ (خلال أوقات الدوام الرسمي).

كلية العلوم (للنساء)

– مكتب المشرفة على قسم الفيزياء بمبنى رقم ( 7 ) غرفة رقم (2/40).

– أو على العنوان البريدي ص.ب 42805 الرمز البريدي 21551.

– أو على البريد الالكتروني:[email protected]

– التقديم بتاريخ 1440/10/13هـ وينتهي بتاريخ 1440/11/01هـ (خلال أوقات الدوام الرسمي).

كلية الآداب والعلوم الإنسانية

– للرجال (مكتب رئيس قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية مبنى رقم (112) غرفة رقم 447).

– للرجال (أو على البريد الإلكتروني [email protected]).

– للنساء (مكتب مشرفة قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية مبنى الجوهرة رقم (56) غرفة رقم 122).

– للنساء (أو على البريد الإلكتروني [email protected]).

– التقديم متاح من الآن وينتهي بتاريخ 1440/10/30هـ (خلال أوقات الدوام الرسمي).