نتائج قبول وظائف قوات الأمن الخاصة برقم الهوية عبر بوابة أبشر للتوظيف

نتائج قبول وظائف قوات الأمن الخاصة برقم الهوية، توفر بوابة أبشر للتوظيف خدمة استعلام عن أسماء المرشحين في رئاسة امن الدولة عن طريق استخدام رقم الهوية الوطنية الخاصة بكل متقدم، وقد أعلنت وزارة الداخلية السعودية صباح اليوم على موقع أبشر للتوظيف عن نتائج القبول لوظائف قوات الأمن الخاصة حيث يمكن لجميع المتقدمين الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية على شبكة الأنترنت وذلك من اجل الاطلاع على نتائج القبول بقوات الأمن الخاص برقم الهوية وإدخال باقي البيانات المطلوبة، وأوضحت لجميع المقبولين في وظائف قوات الامن الخاصة والذين اجتازو المرحلة الأولوية بالدخول على موقع نتائج القبول بقوات الأمن الخاصة وذلك من خلال الدخول على الرابط التالي من هنا، وذلك من اجل معرفة المرحلة المقبولة لاستكمال باقي الاختبارات والكشوفات الطبية المطلوبة.

وأوضحت أيضا لغير المقبولين في هذه المرحلة سوف تقوم أدارة قوات الأمن الخاص بوضعهم في قائمة الانتظار، وفي حين فتح الباب مرة اخري للنتائج سوف تقوم النظام الإلكتروني التابع للقوات الأمن الخاصة بإرسال رسائل SMS لغير المؤهلين في المرة الأولي ، وفي حالة أستلمت الرسالة تفيد بأنه تم قبولك في الوظائف المتاحة فقط قم بالدخول على الرابط التالي من هنا، ثم تقوم بالضغط على أيقونة عرض بعض إدخال البيانات، حينها سوف يحولك النظام الإلكترونية بمعرفة ميعاد وتوقيت الاختبار والكشف الطبي.

شروط القبول فى قوات الأمن الخاصة

يجب أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ.

واستثناء من تم نشأته مع والديه أثناء تأدية الخدمة خارج السعودية.

يجب أن يكن المتقدم متزوج من سعودية.

يتمتع المتقدم بسمعة سير وسلوك.

يجب أن يكون المتقدم لا يعاني من أي مرض ويكون لائقاً طبيا.

علي المتقدم اجتياز الاختبارات المحددة للقبول.

يجب ألا يكن المتقدم قد تم طرده من أي مؤسسة عسكرية سعودية من قبل.

تناسب الطول والوزن مع العلم أن أقل طول للمتقدم هو 160 سم.

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