الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر مايو 2019 بالسعودية عبر خدمة الفاتورة الالكترونية: رابط تقديم شكوى...

استعلام فاتورة الكهرباء شهر مايو 2019 بالمملكة العربية السعودية من أكثر الأشياء التي تهم المواطنين والمقيمين بالمملكة، استعراض فاتورة الكهرباء تمت بالفعل أمس حيث أعلنت الشركة السعودية للكهرباء بالمملكة عن موعد إصدار فاتورة الكهرباء الإلكترونية شهر مايو 2019، حيث تم حساب قيمة فاتورة مايو بالسعودية حسب تعريفة الكهرباء الجديدة التي تم تطبيقها بالمملكة منذ مطلع عام 2018 ميلادًيًا، ونقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر مايو من خلال الاشتراك في خدمة الفاتورة الالكترونية ، كما ذكرت الشركة السعودية للكهرباء عن خدمة فحص قراءة العداد في حال رغبة العميل في تقديم شكوى الاعتراض على قيمة فاتورة الكهرباء، حيث يمكنكم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر عن طريق الدخول بالبريد الإلكتروني ورقم الحساب الخاص بك، هذا بالإضافة إلى رابط التسجيل في خدمة الفاتورة الثابتة التي أطلقتها الشركة السعودية للكهرباء، كما أطلقت الشركة السعودية للكهرباء برنامج تيسير لمساعدة المشتركين الين يترواح استهلاكهم للكهرباء ما بين 300 إلى 3000 ريال سعودي من سداد متوسط الاستهلاك الشهري للكهرباء لمعرفة المزيد عن خدمات الدفع في الشركة السعودية للكهرباء تابعونا عبر هذا المقال.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مايو 2019

يمكنكم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر مايو 2019 من خلال خدمة الفاتورة الإلكترونية التي أطلقتها الشركة السعودية للكهرباء، وتم تعميم هذا النظام في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، ويتم طرح الفاتورة إلكترونيًا بعد يوم 27 من كل شهر ميلادي حسب الأوامر الملكية التي تنص على توحيد مواعيد دفع جميع الفواتير سواء فواتير الكهرباء أو فواتير المياه بعد نزول الرواتب.

التسجيل في خدمة الفاتورة الثابتة

الشركة السعودية للكهرباء تطلق خدمة جديدة لتسهيل عملية دفع فواتير الكهرباء، هذه الخدمة تسمي خدمة “الفاتورة الثابتة”، وهي خدمة تمنح خاصية دفع قيمة ثابتة لفاتورة الكهرباء طوال السن، أما عن الشركة السعودية للكهرباء فهي شركة متخصصة في إنتاج الكهرباء، وتوزيع الكهرباء في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وسنقدم لكم من خلال هذا المحتوى عبر موقعنا المتميز موقع نجوم مصرية أبرز الخدمات التي تقدمها الموقع الرسمي للشركة السعودية للكهرباء التي يمكن من خلالها الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء لديك، وكذلك نستعرض لكل المواطنين متابعينا من المملكة العربية السعودية موعد إصدار الفاتورة الألكترونية شهريًا وطرق الدفع، وللتعرف على كل التفاصيل الخاصة بهذه الخمة وطرق الاشتراك فيها يمكنك قراءة المقال التالي:

استعلام فاتورة الكهرباء لهذا الشهر برقم الحساب – وطريقة التسجيل في خدمة الفاتورة الثابتة

الشركة السعودية للكهرباء

تأسست الشركة السعودية للكهرباء عام 2000، حيث تم ضم أربع شركات كهرباء بالسعودية، وتم إطلاق إسم الشركة السعودية للكهرباء بعد أن تم دمج هذه الشركات، وقامت الشركة بتطبيق التعريفة الجديدة المقررة على المشتركين في خدمة الكهرباء، حيث جاء هذا التطبيق مع بداية العام الجديد منذ يناير 2018، وقد تم العمل به فعليا في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، وتيسر الشركة طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وطرق دفعها الكترونياً من خلال الموقع الرسمي الخاص بالشركة السعودية للكهرباء وإنشاء حساب عليه .

موعد إصدار فاتورة الكهرباء

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أن فاتورة الكهرباء الإلكترونية ستكون متاحة على الموقع الرسمي لشركة كهرباء السعودية من يوم 28 من كل شهر ميلادي ، وجاء هذا القرار بعد المرسوم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتثبيت موعد صرف الرواتب للوظائف المدنية والعسكرية ، حيث تعد فاتورة شهر يوليو الفاتورة الالكترونية السابعة بعد استبدال فاتورة الكهرباء الورقية بالفاتورة الالكترونية، وجديراً بالذكر أن فاتورة الكهرباء الورقية كانت تكلف الشركة عشرة ملايين ريال سعودية بحسب تصريحات المسؤولين بالشركة. أكد برنامج حساب المواطن أن الدعم المقدم للمستفيدين من البرنامج يغطي الارتفاع في أسعار الطاقة لاسيما أرتفاع أسعار الكهرباء، حيث تلقى المسئولين في خدمة العملاء ببرنامج حساب المواطن سؤالا يختص بكيفية احتساب الارتفاع في أسعار الطاقة ضمن الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن، وجاء رد خدمة العملاء وافيًا، حي كان الرد من برنامج حساب المواطن خدمة العملاء أن البرنامج يعوض المستفيدين من الدعم عن قيمة الفرق في زيادة أسعار فواتير الكهرباء وخاصة مع ازدياد الاستهلاك في فصل الصيف، وذلك لتحقيق الهدف من برنامج حساب المواطن وهو تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر السعودية في ظل الإصلاحات الإقتصادية التي تشهدها البلاد. الشركة السعودية للكهرباء خدمة الفاتورة الثابتة خدمة الفاتورة الثابتة أطلقت عن طريق الشركة السعودية للكهرباء للمشتركين حيث يتم حساب القيمة الثابتة للفاتورة الشهرية عن طريق حساب المتوسط العام للستة أشهر الأخيرة، وفي نهاية العام يتم كشف الاستهلاك للعام كله، وبعد ذلك يتم احتساب القيمة الزائدة أو الناقصة في الفواتير المدفوعة بالفعل، ويتم احتساب الفرق والتعويض لأي من الطرفين الشركة السعودية للكهرباء أو المستهلك. الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يوليو الشركة السعودية للكهرباء تقدم لعملائها خدمات متميزة من بينها خدمة جديدة خاصة بإستلام إشعار بشكل مستمر يفيد بموعد إصدار فاتورة الكهرباء، وتعتبر خدمة الفاتورة الإلكترونية هي خدمة إضافية من الشركة السعودية للكهرباء تقدمها لعملائها بالمملكة العربية السعودية في كل شهر لمعرفة موعد إصدار فاتورة الكهرباء لكل شهر.

تقديم شكوى الاعتراض على فاتورة الكهرباء

Advertisements

كشفت الشركة السعودية للكهرباء على إمكانية العميل في تقديم شكوى الاعتراض على صحة قيمة فاتوره الكهرباء عن طريق خدمة فحص قراءه العداد، تقديم شكوى الاعتراض على قيمة فاتورة الكهرباء يتم بدفع مبلغ 150 ريال، اذا تم اثبات صحة القراءة في فاتورة الكهرباء لا يتم إرجاع المبلغ للمتظلم، ولكن في حال إثبات عدم صحة القراءة في فاتورة الكهرباء يتم تسوية المبلغ مع العميل.

الشركة السعودية للكهرباء ترسل إلى العملاء رسائل نصية لإعلامهم بنزول فاتورة الكهرباء للشهر الجديد، حيث يمكن للمشتركين في الشركة السعودية للكهرباء الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب عن طريق إرسال رقم الحساب إلى رقم 500120 التابع للشركة السعودية للكهرباء، وتقوم الشركة بإرسال رسالة نصية إلى العميل بإصدار فاتورة الكهرباء مما يجعل معرفة فواتير الكهرباء برقم الحساب أو رقم العداد أمرًا سهلا على العملاء.

الشركة السعودية للكهرباء أعلنت عن اتاحة فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر، حيث يمكنكم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب أو رقم العداد إلكترونيًا، حيث لم تعد هناك فواتير ورقية وتم الاستغناء عنها بشكل نهائي في السعودية، حيث تسعى المملكة في السنوات الأخيرة في تطوير منظومة الحكومة الإلكترونية بالمملكة حتى تواكب التطور الذي يحدث في البلاد المتقدمة ضمن رؤية المملكة 2030، ووفرت هذه المنظومة الإلكترونية على المواطنين والمقيمين بالمملكة الجهد والوقت الذي كان يضيع في انتظار الطوابير لإنهاء هذه الخدمات. استعلام فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر 2018 استعلام فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر 2018، أصدرت الشركة السعودية للكهرباء فاتورة شهر يوليو، ويمكنكم استعلام فاتورة الكهرباء لشهر يوليو عن طريق التسجيل في خدمة الفاتورة الالكترونية، يمكنكم من خلال التسجيل في الفاتورة الإلكترونية أن تتمتع بخدمة معرفة قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية، كما يمكن من خلال الاشتراك في خدمة الفاتورة الإلكترونية التعرف على أنظمة السداد عبر البريد الإلكتروني التي توفرها الشركة السعودية للكهرباء لعملائها، والملاحظ في الفترة السابقة استياء بعض الناس من ارتفاع قيمة الفاتورة الالكترونية، ولكن الشركة السعودية للكهرباء أعلنت أن هذه الزيادة في قيمة فاتورة الكهرباء يرجع إلى الاستهلاك الزائد للكهرباء في فصل الصيف. تحديث استعلام فاتورة الكهرباء شهر نوفمبر سيكون بعد صرف رواتب الموظفين بالمملكة العربية السعودية، حيث تم توحيد مواعيد إصدار فواتير المياه وفواتير الكهرباء مع موعد نزول الرواتب بعد قرار خادم الحرمين الشريفين بتوحيد سداد الفواتير مع نزول الرواتب، وفي حال واجهتكم مشكلة في الاستعلام عن قيمة فواتير الكهرباء السعودية، يمكنكم مراسلتنا بترك تعليق أسفل هذا المحتوى، وسنرد عليكم على الفور. تحديث اليوم 29 ديسمبر 2018 أعلن الموقع الرسمي للشركة السعودية للكهرباء عن صدور فواتير الكهرباء لشهر ديسمبر، حيث يتم طرح الفواتير الإلكترونية للمياه وللكهرباء بعد نزول رواتب موظفي المملكة في يوم 27 من كل شهر ميلادي حسب الأوامر الملكية لخادم الحرمين الشريفين بتوحيد مواعيد إصدار الفواتير مع موعد نزول الرواتب بالمملكة العربية السعودية. استعلام فواتير نوفمبر 2018 الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر نوفمبر لم يتم الإعلان عنه بعد، حيث سيتم نزول فواتير الكهرباء لشهر نوفمبر بعد نزول رواتب شهر نوفمبر، حيث تم توحيد مواعيد سداد فواتير الماء والكهرباء بالمملكة العربية السعودية مع موعد صرف رواتب الموظفين بالمملكة تنفيذا للأوامر الملكية لخادم الحرمين الشريفين، ويمكنكم معرفة قيمة فاتورة الكهرباء شهريًا عن طريق موقع الشركة السعودية للكهرباء، حيث تم تطبيق الفاتورة الإلكترونية بدلًا من الفاتورة الورقية. استعلام فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر

يمكنكم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر عبر الموقع الرسمي لشركة الكهرباء السعودية، حيث استغنت شركة الكهرباء عن الفاتورة الورقية بشكل نهائي وتم استبداله بالفاتورة الإلكترونية تطبيقًا لمنظومة الخدمات الإلكترونية التي تتبعها المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة ضمن رؤية المملكة 2030، وتعتبر خدمة الفاتورة الإلكترونية من الخدمات التي لاقت قبولّا حسنا من المواطنين والمقيمين بالمملكة لأنه يوفر الوقت والجهد في استعلام فاتورة الكهرباء والمياه ودفعها إلاكترونيًا، كما يمكنكم الاستعلام عن فاتورة المياه لهذا الشهر عبر موقع شركة المياه الوطنية بوابة حياك.

← إقرأ أيضاً: