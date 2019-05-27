تقديم وظائف الدفاع المدني 1440 عبر بوابة ابشر … الشروط والمواعيد

تقديم وظائف الدفاع المدني 1440، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن حاجتها لشغل وظائف عسكرية على رتبة (عريف- جندي أول- جندي) للتعيين في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، وفق المؤهلات العلمية والشروط العامة المطلوبة، وكذلك الشروط الخاصة بكل رتبة، والتي يبدأ التقديم الالكتروني عبر رابط ابشر توظيف من الساعة 10:00 صباح يوم الأحد 21 رمضان وحتى يوم الخميس المقبل الموافق 25 رمضان 1440 هـ، في تمام الساعة 10:00 صباحاً، ونقدم لكم من خلال هذه المقالة رابط تسجيل وشروط تقديم الدفاع المدني 1440.

شروط تقديم الدفاع المدني 1440

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ( الأصل والمنشأ).

هذه الوظائف مقتصرة على الذكور.

أن يكون حاصل على المؤهل العلمي المطلوب لكل رتبة ووظيفة متاحة.

أن يجتاز اختبارات القبول.

بالنسبة للعمر، أن يكون ما بين (17- 30) عام حسب بطاقة الهوية في موعد تقديم الطلب.

بالنسبة للطول، يتطلب ألا يقل طوله عن 168 سم.

تناسب الطول مع الوزن وفق اللائحة الطبية.

أن يكون حاصل على المؤهل العلمي المطلوب لكل رتبة ووظيفة متاحة.

أن يجتاز اختبارات القبول.

أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

عدم سابقة الحكم عليه بإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

ألا يكون متزوج بغير سعودية.

خطوات تسجيل وظائف الدفاع المدني 1440

أولا يجب الدخول إلى موقع ابشر للتوظيف الإلكترونى من هنا.

ثم اختيار الوظيفة المطلوبة ( المديرية العامة للدفاع المدني).

ثم الضغط على بحث.

سيظهر لك رقم الوظيفة المتاحة للاختيار منهم.

ثم الضغط على اسم الوظيفة.

سوف يفتح صفحة بها شروط الوظيفة وبدء التسجيل بالضغط على الموافقة على الشروط.

ثم تقديم الطلب.

وهنا يتطلب كتابة البيانات الشخصية ( رقم الهوية- تاريخ الميلاد-الجنس- رقم هوية الأب).

ثم الضغط على موافق.

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