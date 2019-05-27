التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية برقم الهوية

التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإتاحة خدمة إلكترونية تمكن المواطنين بالمملكة العربية السعودية من التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، والاستعلام عن الراتب والعديد من الخدمات التي تسهل عليه الوقت والجهد، ومن خلال هذا المقال سوف نوفر لكم رابط وطريقة التحقق من الاشتراك.

التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

وتوفر التأمينات الاجتماعية إمكانية الاستعلام عن راتب التأمين الاجتماعي عن طريق الدخول لرابط المؤسسة العامة، والتي يمكن من خلالها أيضاً الاستعلام عن موظف سعودي أو وافد والمسجل في قاعدة بيانات التأمينات، وللاستعلام يجب إدخال رقم الطلب لمعرفة كافة تفاصيل معلومات الموظف.

وقد أتاحت التأمينات الاجتماعية أيضاً، إمكانية طباعة برنت التأمينات الاجتماعية عن طريق الأنترنت، ومن خلال الخطوات التي سنقوم بإرفاقها ستتمكن من الاستعلام عن جميع الخدمات التي ذكرناها أعلاه.

رابط التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

للاستعلام عن خدمات التأمينات الاجتماعية والتحقق من الاشتراك، يرجي الدخول لرابط المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية واتباع الخطوات المرفقة:-

اختيار خدمة التحقق من الاشتراك

إدخال رقم السجل المدني

الضغط على استعلام

يمكنكم اختيار الخدمة التي تريد الاستعلام عنها من نفس الرابط، وإدخال رقم السجل المدني الخاص بك، وستظهر لك كافة التفاصيل المطلوبة، تابعونا وسوف نقوم بتحديث هذا المقال عن كل مستجدات التأمينات الاجتماعية باستمرار.

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