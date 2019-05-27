دفعات حساب المواطن ومواعيد الصرف 1440، تقرر صرف دفعة الحسابفي اليوم العاشر ميلادي من كل شهر رسميا، إلا في حال تصادم يوم العاشر يوم سبت، فيتم تأجيل الدفعة لليوم التالي، وبذلك يكون حسب دورة صرف حساب مواطن الزمنية التي تم تقريرها ينزل دعم الحساب الدفعة الخامسة عشر اليوم الأحد الموافق 10-2-2019 آلياً، ويمكن استعلام حساب المواطن عبر رابط الموقع الرسمي ca.gov.sa، كما أجاب البرنامج عبر منصته الموحدة على تساؤل ما إذا كان الدعم يشمل الموقوفة خدماتهم في المصارف والبنوك المعتمدة، حيث أكدموقع حساب المواطن الرسمي على إمكانية حصولهم على البدل النقدي فقط لمدة ستة شهور، وذلك حسب سياسات استعلام حساب المواطن المعتمدة مؤخرا.

ويمكن للمستفيدين من البرنامج معرفة حالتهم من استحقاق مقدار الدعم من خلال الدخول عبر البوابة الالكترونية لحساب المواطن الموحدة، واختيار أيقونة حسابي لتظهر كافة تفاصيل معلومات المستفيد، ثم الدخول على صفحة حالة الطلب حتى يتمكن المتقدم من استعلام الحساب ومقدار الدعم الحكومي المستحق له، بالإضافة إلى الكشف عن جميع خدمات حساب المواطن الأخرى واستبيان حالة الطلب.

شروط إستحقاق أهلية الدعم بحساب المواطن

أن يكون المستفيد من سعودي الجنسية.

حاملو بطاقات التنقل.

ألا يكون المستفيد في أي دار للإيواء أو السجن.

الزوج الغير سعودي المتزوج من مواطنة سعودية.

ابن وابنة المواطنة السعودية.

الزوجة الغير سعودية المتزوجة من سعودي.

تطابق البيانات المذكورة من المستفيد البيانات في الجهات المعنية.

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