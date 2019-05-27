الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة من خلال بوابة ابشر وزارة الداخلية

نقدم لكم عبر موقعنا نجوم مصرية رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة، حيث أتاحت بوابة ابشر خدمات إلكترونية تستطيع من خلالها الاستعلام عن الإقامة والكثير من الخدمات لتوفير الوقت والجهد لجميع المواطنين والمغتربين، كما يمكن معرفة صلاحية الإقامة ومعرفة تاريخ انتهاء الصلاحية، ولنتعرف من خلال هذا المقال عن رابط وطريقة الاستعلام برقم الإقامة.

رابط وطريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة

وللاستعلام عن صلاحية الإقامة يرجي أتباع الخطوات الأتية، قم بالدخول إلى بوابة ابشر وزارة الداخلية السعودية ومن ثم إدخال رقم الإقامة ورمز التحقق، ومن ثم سينقلك بوابة ابشر إلى صفحة جديدة بها جميع بيانات الإقامة المسجلة عبر الموقع، كما تتيح وزارة الداخلية خدمة تجديد الإقامة ورخص القيادة وخدمة الاستعلام عن صدور تأشيرات خروج وعودة وغيرها من الخدمات.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة

وقد ناشدت وزارة الداخلية السعودية جميع المواطنين بسرعة تجديد الإقامة، حتى لا يعرضوا أنفسهم للعقوبة والحبس، وأيضاً لمن لا يحمل الهوية سوف يعرض نفسه لعقوبة غرامة مالية تصل إلي 3.000 ريال سعودي، كما هو موضح بالصورة أدناه:-

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وتوفر بوابة أبشر وزارة الداخلية السعودية خدمات عديدة ومن ضمن هذه الخدمات تجديد جواز سفر، حجز موعد، الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة، ويمكن الاستعلام عنهم بتنفيذ نفس الخطوات المرفقة أعلاه.

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